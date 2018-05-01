Стихи Валентины Хасановой спасают мир

Поэтесса Валентина Хасанова неустанно ведет борьбу по спасению мира не только своим прекрасным обликом, но и её литературными произведениями, вырывая человеческие души из лап обыденности и серых будней красотой их смысла и слога, пробуждая в людях прекрасные скрытые чувства и эмоции.На днях в Казахстане состоялась презентация новой книги писательницы и поэтессы Валентины Хасановой «Поцелуй со вкусом кофе». Весь бомонд новоявленной культурной столицы СНГ, города Шымкента, собрался в итальянском ресторане «AmoreMio», чтобы услышать запрещенное к публикации и рекламе стихотворение «Он мой наркотик и я наркоман».Данное интригующее событие не смогло пропустить, практически, ни одно поколение: от молодежи до представителей почтенного возраста – такова широкая читательская аудитория виновницы мероприятия.Чтобы стать частью этого громкого ивента, поклонники Валентины прибывали из разных концов страны. В частности, известный блоггер Юст Марсель прилетел из Алматы, чтобы лично засвидетельствовать свое восхищение автору и презентовать картину на папирусе,привезенную из Египта специально для Валентины.Не остались в стороне и другие звездные гости вечера. Солист театра оперы и балета Алексей Скибин исполнил песню на стихи Валентины Хасановой "Кружится снег", которая ранее уже звучала на волнах Русского Радио в исполнении Виктора Белотелова. И это не первый опыт сотрудничества Валентины и Виктора.Ранее они выпустили музыкальный альбом, украшением которого стали стихотворения Валентины Хасановой в музыкальной огранке Вадима Трояновского.Также музыкальный подарок гостям сделала Мария Шифман, исполнившая песни «Орхидеи» и «Если верить прогнозу» на стихи главной героини вечера. Подчеркивал атмосферу события лучший шансонье города Андрей Радченко.Отдельное внимание было обращено на победителей конкурса чтецов стихов Валентины Хасановой. Каждый из них получил подарок от автора, в числе которых: книги «Ломтик манго» и «Поцелуй со вкусом кофе» Валентины, а также авторские кружки «Поцелуй со вкусом кофе». Первой среди лучших декламаторов произведений Валентины стала Ирина Ковалева из Акмолы, а так же Айнура Ахментаева .Как и прежде, Валентина не смогла обойтись без интриги. Она объявила о предстоящем выходе в свет своего нового романа «Шизгара», чем вызвала бурный восторг у поклонников своего творчества.В завершение вечера виновница события дала интервью центральному телеканалу, приняла участие в памятной фотосессии с многочисленными гостями и, конечно же, порадовала своих почитателей памятными автографами. Она также выразила глубокую благодарность владелице ресторана «AmoreMio» Ольге Сапарбаевой, благодаря которой произведения Валентины увидели мир.По сообщению пресс-службы Валентины Хасановой, в скором времени запланирован запуск долгожданного сайта писательницы, поэтессы и продюсера, на котором будут собраны все плоды её творчества, а поклонники смогут первыми узнавать о планах и событиях в жизни Валентины.