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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали фото с отдыха

Сегодня, 03:11
Звездная пара Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе наслаждаются отпуском во Франции.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали фото с отдыха
Резко наступившая осень в столице заставила знаменитостей пуститься вдогонку за ускользающим летом. Ловить солнечные деньки во Франции решили Альбина Джанабаева и её супруг Валерий Меладзе - пара проводит отпуск на роскошном курорте Сен-Тропе. Напомним, что свадьба звезд, по утверждению различных изданий, состоялась четыре года назад, они воспитывают двоих детей.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали фото с отдыха


В личных блогах Джанабаевой и Меладзе уже появились отпускные фото, которые с большим интересом разглядывают их подписчики и оставляют комплименты: "Какая всё-таки красивая пара!".

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали фото с отдыха


Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали фото с отдыха

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Ключевые слова: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе

Количество просмотров: 4 589
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, lime.apostrophe.ua

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