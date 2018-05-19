В личных блогах Джанабаевой и Меладзе уже появились отпускные фото, которые с большим интересом разглядывают их подписчики и оставляют комплименты: "Какая всё-таки красивая пара!".
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали фото с отдыха
Сегодня, 03:11
Звездная пара Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе наслаждаются отпуском во Франции.
Резко наступившая осень в столице заставила знаменитостей пуститься вдогонку за ускользающим летом. Ловить солнечные деньки во Франции решили Альбина Джанабаева и её супруг Валерий Меладзе - пара проводит отпуск на роскошном курорте Сен-Тропе. Напомним, что свадьба звезд, по утверждению различных изданий, состоялась четыре года назад, они воспитывают двоих детей.
В личных блогах Джанабаевой и Меладзе уже появились отпускные фото, которые с большим интересом разглядывают их подписчики и оставляют комплименты: "Какая всё-таки красивая пара!".
В личных блогах Джанабаевой и Меладзе уже появились отпускные фото, которые с большим интересом разглядывают их подписчики и оставляют комплименты: "Какая всё-таки красивая пара!".
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Ключевые слова: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
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Количество просмотров: 4 589
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, lime.apostrophe.ua
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Автор фото: instagram, lime.apostrophe.ua
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