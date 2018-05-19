Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе показали фото с отдыха

Резко наступившая осень в столице заставила знаменитостей пуститься вдогонку за ускользающим летом. Ловить солнечные деньки во Франции решили Альбина Джанабаева и её супруг Валерий Меладзе - пара проводит отпуск на роскошном курорте Сен-Тропе. Напомним, что свадьба звезд, по утверждению различных изданий, состоялась четыре года назад, они воспитывают двоих детей.В личных блогах Джанабаевой и Меладзе уже появились отпускные фото, которые с большим интересом разглядывают их подписчики и оставляют комплименты: "Какая всё-таки красивая пара!".