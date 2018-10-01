Музыкант Rodos раскрыл секрет происхождения своего имени

Его музыка включает в себя такие стили, как r&b, electronic music, soul, а в его песнях каждый найдет строчки, которые будут ему близки.
Родиону 22 года, родился в городе Комсомольск-на-Амуре. Любовь к искусству передалась от родителей. Параллельно с музыкальными занятиями, занимался хоккеем и рисовал граффити. Но любовь к музыке «взяла свое». В школьные годы был солистом ВИА «Alex - band», вместе с коллективом и с сольными номерами стал Лауреатом Международных и Всероссийских конкурсов в Париже, Испании, Беларуси, России.
С отличием окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры (кафедра эстрадно-джазового пения). За время учебы в институте, начал работу над авторским проектом Rodos.
Сегодня Rodos выпустил дебютный альбом и два клипа на синглы, а потому первый вопрос к нему - как началось увлечение музыкой?
- Когда я пошел в 1-й класс, родители параллельно решили отдать меня в музыкальную школу. Постепенно я начал понимать, что музыка навсегда будет неотъемлемой частью моей жизни.
Какое у тебя образование?
- С отличием закончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры (кафедра эстрадно-джазового вокала)