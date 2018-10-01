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Музыкант Rodos раскрыл секрет происхождения своего имени

Сегодня, 10:53
Rodos или Парфенов Родион, стал популярен благодаря своей стильной музыке, актуальным текстам и атмосферным клипам.

Музыкант Rodos раскрыл секрет происхождения своего имени
Rodos или Парфенов Родион, стал популярен благодаря своей стильной музыке, актуальным текстам и атмосферным клипам.

Музыкант Rodos раскрыл секрет происхождения своего имени


Его музыка включает в себя такие стили, как r&b, electronic music, soul, а в его песнях каждый найдет строчки, которые будут ему близки.

Родиону 22 года, родился в городе Комсомольск-на-Амуре. Любовь к искусству передалась от родителей. Параллельно с музыкальными занятиями, занимался хоккеем и рисовал граффити. Но любовь к музыке «взяла свое». В школьные годы был солистом ВИА «Alex - band», вместе с коллективом и с сольными номерами стал Лауреатом Международных и Всероссийских конкурсов в Париже, Испании, Беларуси, России.
С отличием окончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры (кафедра эстрадно-джазового пения). За время учебы в институте, начал работу над авторским проектом Rodos.

Музыкант Rodos раскрыл секрет происхождения своего имени


Сегодня Rodos выпустил дебютный альбом и два клипа на синглы, а потому первый вопрос к нему - как началось увлечение музыкой?

- Когда я пошел в 1-й класс, родители параллельно решили отдать меня в музыкальную школу. Постепенно я начал понимать, что музыка навсегда будет неотъемлемой частью моей жизни.

Какое у тебя образование?

- С отличием закончил Санкт-Петербургский государственный институт культуры (кафедра эстрадно-джазового вокала)

Музыкант Rodos раскрыл секрет происхождения своего имени

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Ключевые слова: Rodos, Родион Парфенов

Количество просмотров: 1 352
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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