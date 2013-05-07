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Русская Барби Татьяна Тузова получила престижную музыкальную награду

Сегодня, 09:06
После того, как клип Тани Тузовой на песню "Буду твоей" собрал за первую неделю 6 000 000 просмотров, его сразу же включили в номинацию "Реальной Премии Music Box".

Русская Барби Татьяна Тузова получила престижную музыкальную награду
А ведь еще недавно Татьяну Тузову воспринимали исключительно, как «Русскую Барби», но сейчас это уже состоявшаяся певица. Её клип обошел по количеству просмотров даже новинку от Валерии и в результате видео получило премию в номинации "Воля фантазии" за умение удивлять.



За своей заслуженной наградой в Крокус Сити Холл Татьяна приехала, подобрав весьма концептуальный образ. Особенно собравшихся светских репортертеров и фотографов заинтересовала шляпка.

- Мой головной убор на Премии - авторская композиция. Я ее назвала КУКЛЯМБА. Все спрашивают ее значение. Объясняю: У каждого человека есть свои тараканы в голове, а у меня в голове куклы, - пояснила Татьяна.

Русская Барби Татьяна Тузова получила престижную музыкальную награду


Раскрыла Таня и смысл своего наряда на красной дорожке:
- На вопрос что на мне надето, и где мои руки - рассказываю: Это эксклюзивная розовая смирительная рубашка со стразами. Она олицетворяет свободу от стереотипов. На красной дорожке, во время интервью, меня развязали, чем освободили мои идеи, фантазию, дали волю действиям! Ведь так прекрасно жить и так как хочется заниматься творчеством, которое приносит радость не только мне, но и всем вокруг!

Русская Барби Татьяна Тузова получила престижную музыкальную награду


Еще одним знаковым событием, произошедшим на церемонии, стала встреча Русской Барби и знаменитого бразильского Кена Родриго Алвеса. Они познакомились еще год назад на передаче Первого канала "Мужское и женское", когда Родриго впервые приехал в Россию, а теперь судьба вновь свела их на вручении музыкальной премии.

- Мне кажется, мы очень подходим друг другу. Мы выходили друг за другом на красной дорожке, и фотографы не хотели нас отпускать. Нас "разнимали" и уводили с дорожки Доктор Шадский и "Русский Кен" Егор Холявин, - поделилась впечатлениями от этой встречи Татьяна.

Правда, как выяснялось, "развели" Кена и Барби совсем ненадолго и, встретившись после премии, они всю ночь тусовались на After-party.

Русская Барби Татьяна Тузова получила престижную музыкальную награду

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Ключевые слова: Таня Тузова, Русская Барби, Доктор Шадский

Количество просмотров: 7 657
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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