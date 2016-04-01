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Певица Лолита Милявская избила Андрея Малахова (видео)

Сегодня, 12:47
У 54-летней певицы Лолиты Милявской "не все дома". Иначе, как еще можно реагировать не поступок звезды.

Певица Лолита Милявская избила Андрея Малахова (видео)
Войдя в ресторан, где отдыхали ведущий Андрей Малахов и певец Стас Костюшкин, Лолита со словами:

"Получи, с*ка"

- кинулась на Малахова, пытаясь ударить его боксерскими перчатками.

В итоге от буйной Лолиты отбивались стулом.

Певица Лолита Милявская избила Андрея Малахова (видео)


"Похоже @lolitamilyavskaya близко к сердцу принимает все происходящее... @stas_kostyushkin_official спасибо за поддержку! #кома #ufc #стул #однойлевой"

- написал под этим видео в Инстаграм Малахов.



Таким образом Лолита решила обыграть скандал с Кокориным и Мамаевым, разгоревшийся на днях.

Напомним, что неделю назад Лолита дала провокационное интервью, после которого о молодости и некрасивых поступках Милявской написали все российские СМИ.



В том, что теперь и Лолита устраивает шоу ради того, чтобы отвести взгляд людей от реальных жизненных проблем, которые творятся в России, нет сомнений. Послушать хотя бы её недавнее интервью телеканалу "Вести":



Это какой-то ужас...

Певица Лолита Милявская избила Андрея Малахова (видео)

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Ключевые слова: Лолита Милявская

Количество просмотров: 5 876
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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