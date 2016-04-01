Певица Лолита Милявская избила Андрея Малахова (видео)

"Получи, с*ка"
- кинулась на Малахова, пытаясь ударить его боксерскими перчатками.
В итоге от буйной Лолиты отбивались стулом.
"Похоже @lolitamilyavskaya близко к сердцу принимает все происходящее... @stas_kostyushkin_official спасибо за поддержку! #кома #ufc #стул #однойлевой"
- написал под этим видео в Инстаграм Малахов.
Таким образом Лолита решила обыграть скандал с Кокориным и Мамаевым, разгоревшийся на днях.
Напомним, что неделю назад Лолита дала провокационное интервью, после которого о молодости и некрасивых поступках Милявской написали все российские СМИ.
В том, что теперь и Лолита устраивает шоу ради того, чтобы отвести взгляд людей от реальных жизненных проблем, которые творятся в России, нет сомнений. Послушать хотя бы её недавнее интервью телеканалу "Вести":
Это какой-то ужас...