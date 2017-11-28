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Анна Седокова растрогала историей об одинокой бабушке

Сегодня, 10:55
35-летняя певица Анна Седокова с возрастном становится довольно сентиментальной.

Анна Седокова растрогала историей об одинокой бабушке
Вчера Аня рассказала в Инстаграм историю, которая случилась с ней во время прогулки с детьми.

"Вчера мы гуляли в парке с малышом и всей нашей шумной компанией, через час мы узнали о страшном событии. Там, в парке, Гектор вдруг увидел на лавочке бабушку, он очень быстро к ней побежал и закричал «Баба, баба»! Она радостно протянула к нему руки, потом достала из кармана конфетку и дала ему. Конфета была шоколадная и мы такие ещё не едим, но я чётко почувствовала, что мы должны ее взять. Я отломила маленький кусочек и дала Гектору, остальное съела сама. Мы сказали спасибо, а Бабушка, которой на вид было лет 70 рассказала нам, что у неё никого нет. Что у неё была дочка и она погибла в авиакатастрофе. За несколько дней до свадьбы, а теперь, она приходит в парк и всегда берет с собой конфеты для детей...
Тот, кому нужна помощь намного ближе, чем нам иногда кажется. В парке, в классе, в переходе или на улице. Жестокая жизнь заставляет нас боятся людей, но мы должны держаться. Спрашивать «как дела», «чем помочь» или просто улыбнуться незнакомцу и говорить близким пока не поздно «люблю»..."

- пишет Анна.

Анна Седокова растрогала историей об одинокой бабушке


С Аней нельзя не согласиться. Помогать надо, животным, бездомным или из приюта, детишкам, пожилым людям.

Я, например, порой оплачиваю покупки в магазине, если передо мной бабушка или дедушка, которые, видно, что отдают и без того последние кровные, уж не говоря про бездомных животных, которыми наполнен мой дом и квартиры моих родных. Или, если я вижу, что на дороге бабуля продает цветы или варежки, могу остановиться - тоже дать денежку.

Интересно, а вашей жизни было что-то подобное?

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 702
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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