Юлия Снигирь впервые прокомментировала расставание с Евгением Цыгановым

Некоторое время назад СМИ распространили информацию о разрыве отношений Юлии Снигирь и Евгения Цыганова - роман пары продлился три года, у звезд есть совместный сын Фёдор. На днях сообщение о расставании подтвердил дедушка актрисы, заявивший, что его внучка воспитывает сына в одиночестве и переживает тяжелый период.И вот, наконец, комментарий от самой Юлии Снигирь - в преддверии выхода в прокат фильма "Человек, который удивил всех", главную роль в котором сыграл Евгений Цыганов, она написала: "Меня можно обвинить в необъективности и попытке заставить вас купить билеты на фильм, в котором снялся мой любимый мужчина... Я не буду вас ни к чему призывать. Я просто хочу сказать честно, как думаю. Сказать, что "Человек, который удивил всех", - это очень, очень хорошее кино" - заявила актриса, тем самым косвенно опровергнув разрыв.