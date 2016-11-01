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Юлия Снигирь впервые прокомментировала расставание с Евгением Цыгановым

Вчера, 21:24
Актриса Юлия Снигирь опубликовала в своём блоге пост о Евгении Цыганове.

Юлия Снигирь впервые прокомментировала расставание с Евгением Цыгановым
Некоторое время назад СМИ распространили информацию о разрыве отношений Юлии Снигирь и Евгения Цыганова - роман пары продлился три года, у звезд есть совместный сын Фёдор. На днях сообщение о расставании подтвердил дедушка актрисы, заявивший, что его внучка воспитывает сына в одиночестве и переживает тяжелый период.

Юлия Снигирь впервые прокомментировала расставание с Евгением Цыгановым


И вот, наконец, комментарий от самой Юлии Снигирь - в преддверии выхода в прокат фильма "Человек, который удивил всех", главную роль в котором сыграл Евгений Цыганов, она написала: "Меня можно обвинить в необъективности и попытке заставить вас купить билеты на фильм, в котором снялся мой любимый мужчина... Я не буду вас ни к чему призывать. Я просто хочу сказать честно, как думаю. Сказать, что "Человек, который удивил всех", - это очень, очень хорошее кино" - заявила актриса, тем самым косвенно опровергнув разрыв.

Юлия Снигирь впервые прокомментировала расставание с Евгением Цыгановым


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Ключевые слова: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов

Количество просмотров: 6 266
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, архивы пресс-служб

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