Наталья Ионова выложила селфи из супружеской спальни

Поклонники исполнительницы уже привыкли к её более чем откровенным снимкам, ведь порой в личном блоге звезды появляются практически обнаженные фотографии.Новый кадр вновь вызвал настоящую бурю обсуждения - селфи было сделано в номере отеля на отдыхе в Венеции. Наталья Ионова запечатлела себя в нижнем белье, также в кадр попал её супруг Александр Чистяков, сидящий на кровати. Многие пользователи сети сошлись во мнении, что выставлять такие фото на всеобщее обозрение всё же не стоит: "Это уже перебор".