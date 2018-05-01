Новый кадр вновь вызвал настоящую бурю обсуждения - селфи было сделано в номере отеля на отдыхе в Венеции. Наталья Ионова запечатлела себя в нижнем белье, также в кадр попал её супруг Александр Чистяков, сидящий на кровати. Многие пользователи сети сошлись во мнении, что выставлять такие фото на всеобщее обозрение всё же не стоит: "Это уже перебор".
Наталья Ионова выложила селфи из супружеской спальни
Вчера, 03:36
Певица Наталья Ионова, или Глюк'оZа, удивила подписчиков горячим снимком с супругом.
Поклонники исполнительницы уже привыкли к её более чем откровенным снимкам, ведь порой в личном блоге звезды появляются практически обнаженные фотографии.
Новый кадр вновь вызвал настоящую бурю обсуждения - селфи было сделано в номере отеля на отдыхе в Венеции. Наталья Ионова запечатлела себя в нижнем белье, также в кадр попал её супруг Александр Чистяков, сидящий на кровати. Многие пользователи сети сошлись во мнении, что выставлять такие фото на всеобщее обозрение всё же не стоит: "Это уже перебор".
Новый кадр вновь вызвал настоящую бурю обсуждения - селфи было сделано в номере отеля на отдыхе в Венеции. Наталья Ионова запечатлела себя в нижнем белье, также в кадр попал её супруг Александр Чистяков, сидящий на кровати. Многие пользователи сети сошлись во мнении, что выставлять такие фото на всеобщее обозрение всё же не стоит: "Это уже перебор".
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Ключевые слова: Наталья Ионова
Количество просмотров: 53 300
Количество просмотров: 53 300
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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