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Наталья Ионова выложила селфи из супружеской спальни

Вчера, 03:36
Певица Наталья Ионова, или Глюк'оZа, удивила подписчиков горячим снимком с супругом.

Наталья Ионова выложила селфи из супружеской спальни
Поклонники исполнительницы уже привыкли к её более чем откровенным снимкам, ведь порой в личном блоге звезды появляются практически обнаженные фотографии.

Наталья Ионова выложила селфи из супружеской спальни


Наталья Ионова выложила селфи из супружеской спальни


Новый кадр вновь вызвал настоящую бурю обсуждения - селфи было сделано в номере отеля на отдыхе в Венеции. Наталья Ионова запечатлела себя в нижнем белье, также в кадр попал её супруг Александр Чистяков, сидящий на кровати. Многие пользователи сети сошлись во мнении, что выставлять такие фото на всеобщее обозрение всё же не стоит: "Это уже перебор".

Наталья Ионова выложила селфи из супружеской спальни


Наталья Ионова выложила селфи из супружеской спальни

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Ключевые слова: Наталья Ионова

Количество просмотров: 53 300
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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