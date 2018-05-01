Мария Гордиенко рассказала о новом фильме Пола Дано

Кинотеатр «Москва» в четвёртый раз собрал ценителей искусства в рамках кинофестиваля «Недели каннского кино». Открывала праздник кино российская премьера картины «Дикая жизнь» — режиссерский дебют актера Пола Дано, который тонко и со вкусом развил на экране непростую тему кризиса семьи.Мировая премьера картины состоялась на Каннском фестивале, затем лента была представлена на фестивале в Торонто. В Москве оценить роскошную драму собрались звездные гости, в числе которых Светлана Ходченкова, Игорь Верник, Елена Летучая, Ирина Хакамада и другие. На красной дорожке была также замечена бизнесвумен Мария Гордиенко . Мария- поклонник интеллектуального кино, поделилась своим впечатлением от фильма: «Дикая жизнь – заслуживает внимание, не только по тому, что в его основе четвертый роман Пулитцеровского лауреата, но и мало кому удается интеллигентно и не занудно раскрыть тему кризиса отношений.«Дикая жизнь» прямо с первых секунд захватывает. Фоном ностальгические 60е, все так винтажно-антуражно, при этом максимально дистанцируется от политических и социальных аспектов. Джейк Джилленхол в своем выигрышном амплуа меланхолика с характером и, пожалуй, одна из лучших ролей англичанки Кэри Маллиган, некоторые критики считают, что она может получить номинацию на «Оскар».Отдельное внимание заслуживает Роль Джо, которую ярко и убедительно исполнил в ту пору 16-летний Эд Оксенбульд. Это стоит увидеть!».