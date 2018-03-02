Спустя 10 лет творческой карьеры Vadim Milli сменил псевдоним на 8adim

Когда Вадиму исполнилось 15 лет, он сам решил отправиться на студию RAP-CITY, где и состоялся выпуск его первого сольного альбома под названием «ДОРОГА XXI».

Когда Вадиму исполнилось 15 лет, он сам решил отправиться на студию RAP-CITY, где и состоялся выпуск его первого сольного альбома под названием «ДОРОГА XXI».В 2011 году он снял клип на песню «Хочу спросить», который вызвал массу позитивных откликов, а сегодня, спустя 10 лет после нашумевшего «Get Down» Вадим меняет псевдоним на 8adim и выпускает трек «3 Утра»