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Спустя 10 лет творческой карьеры Vadim Milli сменил псевдоним на 8adim

Сегодня, 09:44
Когда Вадиму исполнилось 15 лет, он сам решил отправиться на студию RAP-CITY, где и состоялся выпуск его первого сольного альбома под названием «ДОРОГА XXI».

Спустя 10 лет творческой карьеры Vadim Milli сменил псевдоним на 8adim
Когда Вадиму исполнилось 15 лет, он сам решил отправиться на студию RAP-CITY, где и состоялся выпуск его первого сольного альбома под названием «ДОРОГА XXI».

Спустя 10 лет творческой карьеры Vadim Milli сменил псевдоним на 8adim


В 2011 году он снял клип на песню «Хочу спросить», который вызвал массу позитивных откликов, а сегодня, спустя 10 лет после нашумевшего «Get Down» Вадим меняет псевдоним на 8adim и выпускает трек «3 Утра»



Расскажи про все твои псевдонимы?

-Мое имя Вадим, творческий псевдоним 8adim, 8 от русской В, плюс символизирует бесконечность – сильный знак описывающий уклад нашей вселенной, бесконечная цикличность в микро и макро мирах, связанных между собой, змею поедающую сама себя , творчество, потенциал, силу и достаток. Первая волна творчества, связанная с выходом трека Get down была связана с псевдонимом MIDWAY (полпути), уверенно могу сказать что наложило кармический эффект на мою судьбу, каким бы ни было начало, многое останавливалось незавершенным, касается и работы и личной жизни. Из-за сформировавшегося убеждения в реальном эгрегоре с ним связанным, отошёл от этого альтерэго.

Расскажи о своем детстве?

- Первое слово я сказал в 3 месячном возрасте, и это было слово ВКУСНО во время кормления, чем испугал присутствующих. Родители учились в МЭИ, в Москве жили в общаге до 6 летного возраста, оттого мелким всегда тусовался со взрослыми из разных стран, тк в то время было очень много студентов по обмену из Африки, Китая, Индии ну и СНГ. Жил до юношества с мамой и бабушкой, тк мама много работала. Мама говорила, что всегда был неугомонным и озорным, но в возрасте 8 лет меня словно подменили, это было заметно и во взгляде и в поступках, рассуждениях, говорит, стал очень осмысленным и глубоким. Часто видел вещие сны, бывало, проживал целые жизни во сне, которые казалось длились десятилетиями. Очень увлекался мета-науками, видел и чувствовал энергию и людей, знал наперед, что будет сказано и сделано, предугадывал события. Практиковал лечение руками и медитацию в 10 летнем возрасте, во время сеансов сформировал свой мир до мелких деталей и часто погружался туда и можно сказать жил там, полагал, что могу влиять на реальность мыслями, уже в 20х годах своей жизни познакомился с метафизикой мысли, до этого был движим интуицией. Мои увлечения сверстники не понимали, тк лишь недавно толком научились разговаривать, оттого был весьма абстрагирован от ровесников. В 12 лет записал первый альбом под названием Дорога 21 с очень тяжелой смысловой нагрузкой и нереально хриплым и прокуренным голосом, честно признаться даже сейчас не могу его воспроизвести, звучал как 35 летний мужик, советую послушать - удивитесь). Маленьким всегда увлекался музыкой, стихами, рисованием, земледелием (не знаю почему), электроникой и программированием. Не переносил художественной литературы, но всегда увлекался научной.

Спустя 10 лет творческой карьеры Vadim Milli сменил псевдоним на 8adim

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Ключевые слова: Vadim Milli, 8adim

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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