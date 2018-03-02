Спустя 10 лет творческой карьеры Vadim Milli сменил псевдоним на 8adim

В 2011 году он снял клип на песню «Хочу спросить», который вызвал массу позитивных откликов, а сегодня, спустя 10 лет после нашумевшего «Get Down» Вадим меняет псевдоним на 8adim и выпускает трек «3 Утра»
Расскажи про все твои псевдонимы?
-Мое имя Вадим, творческий псевдоним 8adim, 8 от русской В, плюс символизирует бесконечность – сильный знак описывающий уклад нашей вселенной, бесконечная цикличность в микро и макро мирах, связанных между собой, змею поедающую сама себя , творчество, потенциал, силу и достаток. Первая волна творчества, связанная с выходом трека Get down была связана с псевдонимом MIDWAY (полпути), уверенно могу сказать что наложило кармический эффект на мою судьбу, каким бы ни было начало, многое останавливалось незавершенным, касается и работы и личной жизни. Из-за сформировавшегося убеждения в реальном эгрегоре с ним связанным, отошёл от этого альтерэго.
Расскажи о своем детстве?
- Первое слово я сказал в 3 месячном возрасте, и это было слово ВКУСНО во время кормления, чем испугал присутствующих. Родители учились в МЭИ, в Москве жили в общаге до 6 летного возраста, оттого мелким всегда тусовался со взрослыми из разных стран, тк в то время было очень много студентов по обмену из Африки, Китая, Индии ну и СНГ. Жил до юношества с мамой и бабушкой, тк мама много работала. Мама говорила, что всегда был неугомонным и озорным, но в возрасте 8 лет меня словно подменили, это было заметно и во взгляде и в поступках, рассуждениях, говорит, стал очень осмысленным и глубоким. Часто видел вещие сны, бывало, проживал целые жизни во сне, которые казалось длились десятилетиями. Очень увлекался мета-науками, видел и чувствовал энергию и людей, знал наперед, что будет сказано и сделано, предугадывал события. Практиковал лечение руками и медитацию в 10 летнем возрасте, во время сеансов сформировал свой мир до мелких деталей и часто погружался туда и можно сказать жил там, полагал, что могу влиять на реальность мыслями, уже в 20х годах своей жизни познакомился с метафизикой мысли, до этого был движим интуицией. Мои увлечения сверстники не понимали, тк лишь недавно толком научились разговаривать, оттого был весьма абстрагирован от ровесников. В 12 лет записал первый альбом под названием Дорога 21 с очень тяжелой смысловой нагрузкой и нереально хриплым и прокуренным голосом, честно признаться даже сейчас не могу его воспроизвести, звучал как 35 летний мужик, советую послушать - удивитесь). Маленьким всегда увлекался музыкой, стихами, рисованием, земледелием (не знаю почему), электроникой и программированием. Не переносил художественной литературы, но всегда увлекался научной.