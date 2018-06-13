Певица в личном блоге сообщила, что накануне прибыла со съемок в Санкт-Петербурге в Москву, так как простудилась: "Приехала, чтобы поскорее поправиться, а то простыла, у меня какой-то вирус. Вирусы - уходите!". Подписчики пожелали Семенович скорейшего выздоровления: "Аня, не болей!", "Мёд, лимон, имбирь и малиновое варенье вам в помощь!".
Анна Семенович госпитализирована в Москве
Сегодня, 03:12
Певица Анна Семенович напугала поклонников сообщением о больнице.
В последнее время новости о госпитализации знаменитостей появляются чуть ли не каждую неделю - недавно операцию пережила Анита Цой, затем на больничную койку попала Светлана Лобода и также перенесла хирургическое вмешательство. В случае Анны Семенович обошлось без операции - звезда проходит курс капельниц и иммуномодулирующих препаратов.
Певица в личном блоге сообщила, что накануне прибыла со съемок в Санкт-Петербурге в Москву, так как простудилась: "Приехала, чтобы поскорее поправиться, а то простыла, у меня какой-то вирус. Вирусы - уходите!". Подписчики пожелали Семенович скорейшего выздоровления: "Аня, не болей!", "Мёд, лимон, имбирь и малиновое варенье вам в помощь!".
Певица в личном блоге сообщила, что накануне прибыла со съемок в Санкт-Петербурге в Москву, так как простудилась: "Приехала, чтобы поскорее поправиться, а то простыла, у меня какой-то вирус. Вирусы - уходите!". Подписчики пожелали Семенович скорейшего выздоровления: "Аня, не болей!", "Мёд, лимон, имбирь и малиновое варенье вам в помощь!".
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Ключевые слова: Анна Семенович
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Количество просмотров: 19 279
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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