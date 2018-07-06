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"Крестовый Король" Виктории Ланевской зазвучал на радио "Шансон"

Сегодня, 18:51
Недавно в эфире радио "Шансон" состоялась премьера новой песни Виктории Ланевской под названием "Крестовый Король".

"Крестовый Король" Виктории Ланевской зазвучал на радио "Шансон"
"Крестовый Король" Виктории Ланевской зазвучал на радио "Шансон"


"Эта песня особенная, ведь именно с ней я стала Победителем «Бархатного Шансона», который проходил в Турции в прошлом году. После выступления ко мне подходили люди, особенно представительницы прекрасного пола, со словами поддержки и благодарности. И я до сих пор, исполняя её, переживаю ту самую палитру эмоций, как в первый раз! Девочки, всем по Крестовому Королю! Будьте счастливы и любимы! А нашим дорогим мужчинам хочу сказать - цените и носите на руках своих Королев!"

- говорит Виктория Ланевская.



"Крестовый Король" Виктории Ланевской зазвучал на радио "Шансон"


"Крестовый Король" Виктории Ланевской зазвучал на радио "Шансон"


Поддержать хит "Крестовый Король" Виктории Ланевской в эфире радио "Шансон" можно несколькими способами: - позвонив в прямой эфир московской студии во время эфира программы +7 (495) 223-55-50, - отправив SMS на номер 8.909.955.10.30.

"Крестовый Король" Виктории Ланевской зазвучал на радио "Шансон"


Не забудьте поставить "!" в начале сообщения на сайте Радио "Шансон" - radioshanson.fm/song/request

"Крестовый Король" Виктории Ланевской зазвучал на радио "Шансон"



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Ключевые слова: Виктория Ланевская

Количество просмотров: 2 548
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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