"Крестовый Король" Виктории Ланевской зазвучал на радио "Шансон"

"Эта песня особенная, ведь именно с ней я стала Победителем «Бархатного Шансона», который проходил в Турции в прошлом году. После выступления ко мне подходили люди, особенно представительницы прекрасного пола, со словами поддержки и благодарности. И я до сих пор, исполняя её, переживаю ту самую палитру эмоций, как в первый раз! Девочки, всем по Крестовому Королю! Будьте счастливы и любимы! А нашим дорогим мужчинам хочу сказать - цените и носите на руках своих Королев!"- говорит Виктория Ланевская.Поддержать хит "Крестовый Король" Виктории Ланевской в эфире радио "Шансон" можно несколькими способами: - позвонив в прямой эфир московской студии во время эфира программы +7 (495) 223-55-50, - отправив SMS на номер 8.909.955.10.30.Не забудьте поставить "!" в начале сообщения на сайте Радио "Шансон" - radioshanson.fm/song/request