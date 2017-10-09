Новый выпуск на канале "вДудь" раскрыл необычные стороны жизни Олега Табакова

Участники интервью Ольга Хенкина, Анатолий Смелянский, Александр Молочников, Павел Табаков рассказали о том, каким Олег Павлович был в жизни и как умело совмещал в себе либерала и приверженца демократичных форм общения.Друзья и ученики рассказывают том, как Табаков решал вопросы, используя "телефонное право", тот самый случай, когда можно было избавиться от проблемы, совершив лишь один звонок. В пример приводились истории, когда Табаков "отмазывал" нужного актера от армии, приглашая военачальника выпить, так же он мог позвонить банкиру или меценату, представившись "попрошайкой Табаковым", чтобы одолжить немного денег на новый проект и, получив согласие, быстро клал трубку, чтобы у человека не было шансов на отказ.Однажды на спектакль в театр Табакова пришла Валентина Матвиенко, увидев режиссера Константина Богомолова в футболке с принтом Путина, она подошла к Олегу Павловичу и попросила руководителя настоять, чтобы подчинённый снял футболку. На что Олег Павлович быстро перевел тему, пригласив Матвиенко на ещё один спектакль.Друг Табакова, Анатолий Смелянский, рассказывает, что Олег Павлович любил игровые автоматы. Бывало он уходил из театра на полчаса с горящими глазами, предупреждая, что идет играть, но много никогда не проигрывал:"Из бюджета не выйду"- серьёзного говорил Табаков.А однажды, когда он отдыхал на даче, Табакова срочно пригласили на приём к Владимиру Владимировичу Путину. Табаков, не долго думая, сел в машину, даже не переодевшись. В итоге он прибыл на приём к президенту в совершенно дачном "наряде", матроске и штанах. При чем у Табакова с собой были пакеты с едой, которые он наотрез отказался оставлять за пределами зала, хотя охрана настаивала на этом.Позднее, когда Табаков пытался решить какой-то вопрос, используя связи, ему тонко намекнули, что не могут помочь, используя президентский ресурс, так как глава РФ до сих пор обижен за внешний вид Олега Павловича на приёме.Ну, и в заключении, все, кто знал Табакова, говорили о нём, как о щедром человеке, он заботился не только о работниках своего театра, но и давал безвозмездно деньги тем, кто нуждался в помощи.Олег Павлович любил работать с молодыми, не боялся экспериментов и часто повторял, что "вы - рождённые в 90-ых - непоротое поколение", намекая на то, что именно мы сможем что-то изменить, так как не знаем страха и границ.Чуть ниже полное интервью:Напомним, Олега Павловича Табакова не стало 12 марта 2018 года. Многие годы он жил с диагнозом рак простаты. После три месяца лежал в больнице и умер в 82 года.Больше фотографий вы можете увидеть, кликая по страничкам: