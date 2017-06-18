Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин оскорбил Аллу Пугачёву

Помимо этого Андрей ведет свой Инстаграм, в котором высказывает свою точку зрения на происходящее в российском шоу-бизнесе.Вчера он решил "пройтись" по Алле Пугачевой, точнее её голосу.В своем Инстаграм Разин пишет:"На этом фото мы видим Аллу Пугачёву с сигаретой . Меня всегда поражало, что Алла Борисовна даже в молодые годы, имея маленького ребёнка, курила. Я же никогда не курил и ни одной затяжки не сделал. В «Ласковом мае» я за это очень сильно всех наказывал. Считаю ,что голос у Аллы Борисовны Пугачевой действительно был очень хороший и самый лучший в мире. Так, она побеждала на престижных международных конкурсах. Но, именно курение сделало свое дело и сегодня Пугачева практически превратилась в посредственную певицу, потому что очень низко сел голос. Поэтому услышать тех произведений, которые бы мы могли слышать и наслаждаться её голосом, мы уже, к сожалению, не можем, поэтому слушайте голос Андрея Разина, некурящего, но очень тонкого певца".Конечно, комментарии разразились потоком критики теперь уже в адрес Разина, который некрасиво пиариться за счет Примадонны, но ведь все понимают, что ему этого и надо было?