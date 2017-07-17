Новые Оксимирон и Гнойный сойдутся в баттле

Так 1 декабря в легендарном «Горбушкином Дворе» состоится фестиваль спорта и уличных субкультур для всех неравнодушных к активному образу жизни, музыке, танцам и единоборствам.Фестиваль получил название “Здесь и Сейчас” и проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». По задумке организаторов, он воссоздаёт атмосферу двора, где ребята самовыражаются вместе с друзьями и сверстниками: тренируются, соревнуются в единоборствах, играют в футбол, танцуют, читают реп. Основным принципом фестиваля является соревнование в виде поединка, а именно – баттла. Ведь именно он определяет, кто быстрее, сильнее и круче прямо здесь и сейчас!Танцевальные баттлы 1х1 соберут на линолеуме тех, кто готов впечатлить зрителей и судей. Участники не ограничены в своем арсенале и могут использовать любые направления современных танцев: hip-hop, house, breaking, funk styles, vogue, contemp и др.Все пришедшие cмогут поучаствовать в Rap-Freestyle battle. Ведущий и куратор фестиваля Лев RE-pac Киселев – создатель первой в России школы фристайла – дает темы, а участники должны раскрыть ее в своем выступлении. Первый раунд – это квалификация в формате визитки, по результатам которой участники проходят в битвы. Второй – битвы 1х1 по олимпийской системе. Не допускается использование заранее подготовленных текстов и нецензурной лексики. По результатам зрительского голосования трое победителей поединка запишут совместный манифест фестиваля в виде короткого минутного видеоролика, с обязательным использованием названия «Здесь и Сейчас».Любителей уличного футбола ожидает Pannа. Пожалуй, самое модное направление уличного футбольного фристайла 1х1 на сегодняшний день. Главная изюминка – правило «проброшенного мяча» между ног соперника. Если мяч проскользнул между ног соперника, то это нокаут. Вас ждут лучшие технические элементы обращения с мячом, трюки головой и виртуозные финты, которые необходимо уметь делать, чтобы пробросить мяч между ног соперника. Панна поможет усовершенствовать свою технику. А параллельно с футбольными баталиями в зоне силовых дисциплин пройдет динамичный Street Workout battle 1х1 пройдет по принципу скоростного выполнения упражнений, задействовав не менее 5-ти качеств физического развития: сила, ловкость, координация, выносливость и скорость.Мастера боевых искусств из фитнес клуба Fitness Fusion*** проведут на боксерском ринге и татами соревнования по самбо, каратэ, боксу и его разновидностям. Вас ждут мастер-классы и показательные выступления от российского бойца и мастера спорта по смешанным единоборствам Владимира Минеева, неоднократного обладателя титула чемпиона европейских и мировых первенств по версии таких организаций как WKA, WAKO-Pro, WKN и WBKF, и Леонида Гатовского – президента ADCC Russia, основателя клуба «Леон» и первого в России обладателя черного пояса по бразильскому джиу-джитсу (BJJ). Этот незаурядный спортсмен оказал коллосальное влияние на развитие данного вида боевых искусств в нашей стране и воспитал множество достойных спортсменов.Приветствовать участников и награждать победителей будут президент компании «Fight NightsGlobal», победитель кубка мира по джиу-джитсу, чемпион Москвы по боевому самбо, мастер спорта международного класса Камиль Абдурашидович Гаджиев и мастер спорта международного класса и многократный чемпион мира по кикбоксингу в среднем весе Бату Сергеевич Хасиков.После награждения победителей программу фестиваля завершит финальный концерт, где зрителей ожидает выступление победителей наиболее актуальных рэп-баттлов и телевизионных музыкальных проектов.Так что, всех желающих показать себя «Здесь и Сейчас» приглашают 1 декабря в 12:00 по адресу: Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корп. 1, гипермолл «Горбушкин двор».+7 495 665 46 11 ПН-ПТ, +7 964 519 23 97 СБ-ВС, INFO@GORBUSHKIN.RU