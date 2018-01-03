Пэрис Хилтон откровенно рассказала, почему разорвала помолвку с женихом

Об отношениях 37-летней звезды Пэрис Хилтон и её избранника Криса Зилка стало известно зимой прошлого года. В текущем январе актриса приняла предложение руки и сердца - Зилка подарил ей обручальное кольцо, стоимость которого оценили почти в два миллиона долларов. Но позже что-то явно пошло не так - сладкая парочка распалась."Когда я влюбилась, все произошло очень быстро и мои чувства были сильны. Наш роман был словно вихрь. Я всегда была одержима диснеевскими сказками и любовными историями. Я думала, что это будет моим хэппи-эндом, но со временем я поняла, что это было неправильное решение. Я хотела бы пойти под венец и даже родить детей, но в данный момент на первом месте у меня работа и я сама" - призналась Пэрис.