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Пэрис Хилтон откровенно рассказала, почему разорвала помолвку с женихом

Вчера, 20:34
Светская львица Пэрис Хилтон впервые поведала о расставании с возлюбленным.

Пэрис Хилтон откровенно рассказала, почему разорвала помолвку с женихом
Об отношениях 37-летней звезды Пэрис Хилтон и её избранника Криса Зилка стало известно зимой прошлого года. В текущем январе актриса приняла предложение руки и сердца - Зилка подарил ей обручальное кольцо, стоимость которого оценили почти в два миллиона долларов. Но позже что-то явно пошло не так - сладкая парочка распалась.

Пэрис Хилтон откровенно рассказала, почему разорвала помолвку с женихом


Пэрис Хилтон откровенно рассказала, почему разорвала помолвку с женихом


"Когда я влюбилась, все произошло очень быстро и мои чувства были сильны. Наш роман был словно вихрь. Я всегда была одержима диснеевскими сказками и любовными историями. Я думала, что это будет моим хэппи-эндом, но со временем я поняла, что это было неправильное решение. Я хотела бы пойти под венец и даже родить детей, но в данный момент на первом месте у меня работа и я сама" - призналась Пэрис.

Пэрис Хилтон откровенно рассказала, почему разорвала помолвку с женихом

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Ключевые слова: Пэрис Хилтон, Крис Зилка

Количество просмотров: 4 342
Автор: Katarina

Автор фото: insider.com, vogueaustralia.com, vogue.com

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