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Виктор Дробыш и Настасья Самбурская чуть не стали жертвами нападения

Сегодня, 15:10
Полиция Самары задержала злоумышленника, который угрожал расправой Виктору Дробышу и Настасье Самбурской.

Виктор Дробыш и Настасья Самбурская чуть не стали жертвами нападения
Правда, скорее всего, дело до настоящего убийства все равно бы не дошло, поскольку звонивший, вместе с сообщением, что Дробыша «заказали», требовал 50 000 рублей. Все это больше похоже на обычное вымогательство.

Виктор Дробыш и Настасья Самбурская чуть не стали жертвами нападения


Все закончилось благополучно и Виктор уже сам рассказал, что злоумышленника нашли быстро и уже арестовали.

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Ключевые слова: Виктор Дробыш

Количество просмотров: 1 690
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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