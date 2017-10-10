Все закончилось благополучно и Виктор уже сам рассказал, что злоумышленника нашли быстро и уже арестовали.
Виктор Дробыш и Настасья Самбурская чуть не стали жертвами нападения
Сегодня, 15:10
Полиция Самары задержала злоумышленника, который угрожал расправой Виктору Дробышу и Настасье Самбурской.
Правда, скорее всего, дело до настоящего убийства все равно бы не дошло, поскольку звонивший, вместе с сообщением, что Дробыша «заказали», требовал 50 000 рублей. Все это больше похоже на обычное вымогательство.
Все закончилось благополучно и Виктор уже сам рассказал, что злоумышленника нашли быстро и уже арестовали.
Все закончилось благополучно и Виктор уже сам рассказал, что злоумышленника нашли быстро и уже арестовали.
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Ключевые слова: Виктор Дробыш
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Количество просмотров: 1 690
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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