Виктор Дробыш и Настасья Самбурская чуть не стали жертвами нападения

Правда, скорее всего, дело до настоящего убийства все равно бы не дошло, поскольку звонивший, вместе с сообщением, что Дробыша «заказали», требовал 50 000 рублей. Все это больше похоже на обычное вымогательство.Все закончилось благополучно и Виктор уже сам рассказал, что злоумышленника нашли быстро и уже арестовали.