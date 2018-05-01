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На кинопремьеру фильма «Аквамен» Эмбер Херд пришла без нижнего белья

Сегодня, 10:46
Платье экс подруги Джонни Деппа и Элона Маска Эмбер Хёрд было, действительно весьма провокационным.

На кинопремьеру фильма «Аквамен» Эмбер Херд пришла без нижнего белья
И если отсутствие бюстгальтера очевидно, то о наличии трусов можно поспорить. Платье сделано таким образом, что понять это сразу не представляется возможным.

На кинопремьеру фильма «Аквамен» Эмбер Херд пришла без нижнего белья


Тем не менее, папарацци, распространившие фотографии уверены, что Эмбер решила отказаться от нижнего белья.

На кинопремьеру фильма «Аквамен» Эмбер Херд пришла без нижнего белья

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Ключевые слова: Эмбер Херд

Количество просмотров: 2 314
Автор: Lili

Автор фото: paparazzi

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