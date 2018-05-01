Тем не менее, папарацци, распространившие фотографии уверены, что Эмбер решила отказаться от нижнего белья.
На кинопремьеру фильма «Аквамен» Эмбер Херд пришла без нижнего белья
Сегодня, 10:46
Платье экс подруги Джонни Деппа и Элона Маска Эмбер Хёрд было, действительно весьма провокационным.
И если отсутствие бюстгальтера очевидно, то о наличии трусов можно поспорить. Платье сделано таким образом, что понять это сразу не представляется возможным.
Тем не менее, папарацци, распространившие фотографии уверены, что Эмбер решила отказаться от нижнего белья.
Тем не менее, папарацци, распространившие фотографии уверены, что Эмбер решила отказаться от нижнего белья.
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Ключевые слова: Эмбер Херд
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Количество просмотров: 2 314
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: paparazzi
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Автор фото: paparazzi
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