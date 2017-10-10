Подчиненные Меган Маркл назвали её тираном

Самые нелицеприятные скандалы продолжают преследовать герцогиню Сассекскую и после свадьбы - напомним, что до бракосочетания весной текущего года, весь мир обсуждал ссору между Меган и её отцом, отказавшимся сопровождать дочку к алтарю.Совсем недавно все узнали, что Маркл никак не может поладить с другой герцогиней, супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон. Теперь они живут в разных дворцах. На днях западные издания сообщили о жалобах со стороны прислуги Меган, которая, напомним, ждёт первенца. Со слов персонала дворца выяснилось, что Маркл постоянно строчит для них всевозможные инструкции и требования и ведёт себя довольно грубо и надменно. Во дворце за герцогиней закрепилось негласное прозвище "чудовище".Впрочем, чрезмерные желания и нервозность Меган вполне могут объясняться токсикозом. Хотя за её "коллегой" Кейт Миддлтон за все её беременности, коих было три, подобного высокомерия не наблюдалось.