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Подчиненные Меган Маркл назвали её тираном

Сегодня, 21:58
Сотрудники дворца, в котором проживает новоиспеченная герцогиня Меган Маркл с супругом, обвиняют её в чрезмерной строгости и тирании.

Подчиненные Меган Маркл назвали её тираном
Самые нелицеприятные скандалы продолжают преследовать герцогиню Сассекскую и после свадьбы - напомним, что до бракосочетания весной текущего года, весь мир обсуждал ссору между Меган и её отцом, отказавшимся сопровождать дочку к алтарю.

Подчиненные Меган Маркл назвали её тираном


Совсем недавно все узнали, что Маркл никак не может поладить с другой герцогиней, супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон. Теперь они живут в разных дворцах. На днях западные издания сообщили о жалобах со стороны прислуги Меган, которая, напомним, ждёт первенца. Со слов персонала дворца выяснилось, что Маркл постоянно строчит для них всевозможные инструкции и требования и ведёт себя довольно грубо и надменно. Во дворце за герцогиней закрепилось негласное прозвище "чудовище".

Подчиненные Меган Маркл назвали её тираном


Впрочем, чрезмерные желания и нервозность Меган вполне могут объясняться токсикозом. Хотя за её "коллегой" Кейт Миддлтон за все её беременности, коих было три, подобного высокомерия не наблюдалось.

Подчиненные Меган Маркл назвали её тираном


Подчиненные Меган Маркл назвали её тираном

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Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон

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Автор: Katarina

Автор фото: people.com, glamour.com, eonline.com, cosmopolitan.com, allure.com

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Подчиненные Меган Маркл назвали её тираном Сотрудники дворца, в котором проживает новоиспеченная герцогиня Меган Маркл с супругом, обвиняют её в чрезмерной строгости и тирании.
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