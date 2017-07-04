И, похоже, сам факт того, что в их торговом центре делает покупки знаменитость, был для владельцев более весомым, чем доход от множества рождественских покупок, который они наверняка бы получили, пустив к прилавкам всех желающих.
Торговый комплекс в Лос-Анджелесе закрыли из-за Дженнифер Лопес
Сегодня, 01:54
Тысячи людей не смогли сделать покупки из-за певицы Дженнифер Лопес.
Когда ты - большая звезда, ты можешь позволить себе многое - например, полностью заблокировать работу торгового центра в разгар дня и заставить множество людей ждать, пока ты в королевском одиночестве будешь прогуливаться по бутикам. Именно так решила Джей Ло, которая в компании своего возлюбленного Алекса Родригеса отправилась на шопинг, пока простые смертные толпились у входа в комплекс.
И, похоже, сам факт того, что в их торговом центре делает покупки знаменитость, был для владельцев более весомым, чем доход от множества рождественских покупок, который они наверняка бы получили, пустив к прилавкам всех желающих.
И, похоже, сам факт того, что в их торговом центре делает покупки знаменитость, был для владельцев более весомым, чем доход от множества рождественских покупок, который они наверняка бы получили, пустив к прилавкам всех желающих.
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Ключевые слова: Дженнифер Лопес
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Количество просмотров: 4 576
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, hawtcelebs.com, gotceleb.com
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Автор фото: instagram, hawtcelebs.com, gotceleb.com
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