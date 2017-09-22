Отдельно поклонники актрисы отметили её прекрасный внешний вид и очаровательное платье с множеством декоративных элементов. "Такая красотка, потрясающее Рождество!" - пишут в комментариях.
Николь Кидман показала нежные рождественские фото с супругом
Вчера, 21:32
Актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан проводят праздники в Австралии.
На личных страничках звёздной пары появились похожие кадры у праздничной ёлки - оба снимка буквально излучают теплоту, нежность и настоящую любовь. Не забыли Николь и Кит и о своих подписчиках: "Счастливого Рождества! Спасибо вам всем за вашу любовь в этом году. Отправляем нашу любовь каждому из вас!".
Отдельно поклонники актрисы отметили её прекрасный внешний вид и очаровательное платье с множеством декоративных элементов. "Такая красотка, потрясающее Рождество!" - пишут в комментариях.
Отдельно поклонники актрисы отметили её прекрасный внешний вид и очаровательное платье с множеством декоративных элементов. "Такая красотка, потрясающее Рождество!" - пишут в комментариях.
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Ключевые слова: Николь Кидман, Кит Урбан
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Количество просмотров: 4 186
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, thepressroom.gr, eonline.com
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Автор фото: instagram, thepressroom.gr, eonline.com
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