Николь Кидман показала нежные рождественские фото с супругом

На личных страничках звёздной пары появились похожие кадры у праздничной ёлки - оба снимка буквально излучают теплоту, нежность и настоящую любовь. Не забыли Николь и Кит и о своих подписчиках: "Счастливого Рождества! Спасибо вам всем за вашу любовь в этом году. Отправляем нашу любовь каждому из вас!".Отдельно поклонники актрисы отметили её прекрасный внешний вид и очаровательное платье с множеством декоративных элементов. "Такая красотка, потрясающее Рождество!" - пишут в комментариях.