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Николь Кидман показала нежные рождественские фото с супругом

Вчера, 21:32
Актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан проводят праздники в Австралии.

Николь Кидман показала нежные рождественские фото с супругом
На личных страничках звёздной пары появились похожие кадры у праздничной ёлки - оба снимка буквально излучают теплоту, нежность и настоящую любовь. Не забыли Николь и Кит и о своих подписчиках: "Счастливого Рождества! Спасибо вам всем за вашу любовь в этом году. Отправляем нашу любовь каждому из вас!".

Николь Кидман показала нежные рождественские фото с супругом


Николь Кидман показала нежные рождественские фото с супругом


Отдельно поклонники актрисы отметили её прекрасный внешний вид и очаровательное платье с множеством декоративных элементов. "Такая красотка, потрясающее Рождество!" - пишут в комментариях.

Николь Кидман показала нежные рождественские фото с супругом


Николь Кидман показала нежные рождественские фото с супругом


Николь Кидман показала нежные рождественские фото с супругом

← Известная ведущая, мама 4-ых детей Ирина Шадрина сбежала из России Страшное дежавю: Марат Башаров вновь избил свою супругу →

Ключевые слова: Николь Кидман, Кит Урбан

Количество просмотров: 4 186
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, thepressroom.gr, eonline.com

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