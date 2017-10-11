Марго Робби сыграет самую необычную роль в жизни

Самое интересное, что будущая картина не будет анимационной, как многие могли подумать - фильм о самой популярной игрушке в мире будет художественным и подойдет не только для детей. Идея фильма родилась довольно давно, и вот, наконец, она сформировалась в полноценный сценарий и была выбрана главная героиня. Ей стала одна из самых знаменитых молодых актрис Голливуда - 28-летняя Марго Робби.Сюжет ленты пока держится в секрете, однако уже сейчас можно представить, как Марго будет выглядеть в столь необычной роли. "Игра с куклой Барби помогает ребенку развивать уверенность в себе, учит общаться и стимулирует его любознательность. Вот уже почти 60 лет существования бренда Барби вдохновляет детей мечтать. Для меня большая честь сыграть эту роль в фильме, который, как мне кажется, окажет огромное положительное влияние на детей во всем мире" - призналась актриса.