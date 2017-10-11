Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Марго Робби сыграет самую необычную роль в жизни

Вчера, 23:37
Актриса Марго Робби официально утверждена на роль куклы Барби.

Марго Робби сыграет самую необычную роль в жизни
Самое интересное, что будущая картина не будет анимационной, как многие могли подумать - фильм о самой популярной игрушке в мире будет художественным и подойдет не только для детей. Идея фильма родилась довольно давно, и вот, наконец, она сформировалась в полноценный сценарий и была выбрана главная героиня. Ей стала одна из самых знаменитых молодых актрис Голливуда - 28-летняя Марго Робби.

Марго Робби сыграет самую необычную роль в жизни


Марго Робби сыграет самую необычную роль в жизни


Сюжет ленты пока держится в секрете, однако уже сейчас можно представить, как Марго будет выглядеть в столь необычной роли. "Игра с куклой Барби помогает ребенку развивать уверенность в себе, учит общаться и стимулирует его любознательность. Вот уже почти 60 лет существования бренда Барби вдохновляет детей мечтать. Для меня большая честь сыграть эту роль в фильме, который, как мне кажется, окажет огромное положительное влияние на детей во всем мире" - призналась актриса.

Марго Робби сыграет самую необычную роль в жизни


Марго Робби сыграет самую необычную роль в жизни


Марго Робби сыграет самую необычную роль в жизни


Марго Робби сыграет самую необычную роль в жизни


Марго Робби сыграет самую необычную роль в жизни

← Анастасия Решетова проговорилась о том, чего Тимати хочет от неё посто... Дженнифер Лопес показала морщины и фигуру в купальнике в новой фотосес... →

Ключевые слова: Марго Робби, Барби

Количество просмотров: 3 276
Автор: Katarina

Автор фото: vogue.com, instagram.com, youtube.com, vulture.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Марго Робби на красной дорожке «Оскар-2018»
Марго Робби оконфузилась, забыв надеть белье под полупрозрачное платье
Марго Робби хочет покинуть Голливуд
Марго Робби в необычном наряде на премьере фильма «Тарзан. Легенда»
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Анастасия Волочкова вновь подтвердила своё желание остаться жить на Мальдивах Скандальная балерина Анастасия Волочкова приняла решение покинуть Россию.
Дженнифер Лопес показала морщины и фигуру в купальнике в новой фотосессии Певица Дженнифер Лопес предстала на свежих снимках в совершенно неожиданном образе.
Марго Робби сыграет самую необычную роль в жизни Актриса Марго Робби официально утверждена на роль куклы Барби.
Анастасия Решетова проговорилась о том, чего Тимати хочет от неё постоянно Тимати и Анастасия Решетова встретили Новый год в городе любви, в Париже.
Наталья Рудова подогревает интерес подписчиков эротичными фото в бикини из ОАЭ 31 декабря актриса Наталья Рудова улетела на фестиваль в ОАЭ, который проходит в Абу-Даби.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.