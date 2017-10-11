Сюжет ленты пока держится в секрете, однако уже сейчас можно представить, как Марго будет выглядеть в столь необычной роли. "Игра с куклой Барби помогает ребенку развивать уверенность в себе, учит общаться и стимулирует его любознательность. Вот уже почти 60 лет существования бренда Барби вдохновляет детей мечтать. Для меня большая честь сыграть эту роль в фильме, который, как мне кажется, окажет огромное положительное влияние на детей во всем мире" - призналась актриса.
Марго Робби сыграет самую необычную роль в жизни
Вчера, 23:37
Актриса Марго Робби официально утверждена на роль куклы Барби.
Самое интересное, что будущая картина не будет анимационной, как многие могли подумать - фильм о самой популярной игрушке в мире будет художественным и подойдет не только для детей. Идея фильма родилась довольно давно, и вот, наконец, она сформировалась в полноценный сценарий и была выбрана главная героиня. Ей стала одна из самых знаменитых молодых актрис Голливуда - 28-летняя Марго Робби.
Сюжет ленты пока держится в секрете, однако уже сейчас можно представить, как Марго будет выглядеть в столь необычной роли. "Игра с куклой Барби помогает ребенку развивать уверенность в себе, учит общаться и стимулирует его любознательность. Вот уже почти 60 лет существования бренда Барби вдохновляет детей мечтать. Для меня большая честь сыграть эту роль в фильме, который, как мне кажется, окажет огромное положительное влияние на детей во всем мире" - призналась актриса.
Сюжет ленты пока держится в секрете, однако уже сейчас можно представить, как Марго будет выглядеть в столь необычной роли. "Игра с куклой Барби помогает ребенку развивать уверенность в себе, учит общаться и стимулирует его любознательность. Вот уже почти 60 лет существования бренда Барби вдохновляет детей мечтать. Для меня большая честь сыграть эту роль в фильме, который, как мне кажется, окажет огромное положительное влияние на детей во всем мире" - призналась актриса.
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Ключевые слова: Марго Робби, Барби
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Количество просмотров: 3 276
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vogue.com, instagram.com, youtube.com, vulture.com
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Автор фото: vogue.com, instagram.com, youtube.com, vulture.com
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