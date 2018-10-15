Сингер уже успел заявить, что все обвинения ложны, и люди просто пытаются нажиться на волне успеха его картины. Как бы то ни было, в деле звездного режиссера, похоже, будет разбираться следствие.
Режиссер фильма «Богемская рапсодия» подозревается в страшном преступлении
Сегодня, 00:17
Режиссер одного из главных фильмов-претендентов на будущую премию "Оскар" Брайан Сингер обвинен в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков.
Почти сразу, после того как «Богемская рапсодия» была включена сразу в пять номинаций на "Оскар", в том числе в категории "Лучший фильм", на режиссера ленты 53-летнего Брайана Сингера обрушились ужасные обвинения. Четверо мужчин признались, что подверглись насилию со стороны Сингера в 90-е годы - младшему из заявителей на тот момент было 13 лет. Троих юношей режиссер якобы соблазнил во время вечеринки в своём особняке, другой же подвергся насилию во время съемок фильма.
Сингер уже успел заявить, что все обвинения ложны, и люди просто пытаются нажиться на волне успеха его картины. Как бы то ни было, в деле звездного режиссера, похоже, будет разбираться следствие.
Сингер уже успел заявить, что все обвинения ложны, и люди просто пытаются нажиться на волне успеха его картины. Как бы то ни было, в деле звездного режиссера, похоже, будет разбираться следствие.
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Ключевые слова: Брайан Сингер
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Количество просмотров: 3 809
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: kinonews.com, indiewire.com, zimbio.com
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Автор фото: kinonews.com, indiewire.com, zimbio.com
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