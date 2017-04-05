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Беременная Виктория Лопырёва призналась, что употребляет алкоголь

Вчера, 22:38
Несколько дней назад на праздновании Дня рождения Ханны беременная Виктория Лопырева убеждала всех, что около неё на столе в бокале вишнёвый сок, а не красное вино.

Беременная Виктория Лопырёва призналась, что употребляет алкоголь
Беременная Виктория Лопырёва призналась, что употребляет алкоголь


А сегодня неожиданно призналась, что алкоголь она, все-таки, употребляет. Более того, его Вике прописал доктор.

Беременная Виктория Лопырёва призналась, что употребляет алкоголь


Так зачем тогда были все эти отговорки и враки про сок? Ах, да, чтобы нам было, о чём написать. Спасибо, Вам, Виктория.

Кстати, в этот же вечер Вика разместила ещё одну запись, где подробно поведала о похудении:

"До беременности я думала, что наверное сильно поправлюсь, когда буду ждать ребёнка. Плохим аппетитом я не страдаю,но много двигаюсь, поэтому всегда в форме. Но в моей жизни был период, когда я поправилась на 10 кг - это было связано со стрессом от переезда в Москву - чужой город, мало солнца и отсутствие друзей и как следствие - депрессия , которую я заедала неправильными продуктами. Лишний вес никого не красит (вижу по фоткам) и когда ты набираешь 10 кг, то меняется даже лицо. Я этого не замечала, чувствовала себя прекрасно и ,кстати,отбоя от женихов не было (это я, девочки, к тому, что не только идеальные формы привлекают к нам мужчин). Но работа на телевидении заставила меня сесть на диету, потому что экран всегда визуально добавляет минимум 5 кг.

То есть в телеке все кажутся крупнее, чем на самом деле. Так вот, чтобы похудеть, я перепробовала десятки разных диет (давно просят книжку написать про правильному питанию ). Ни одна диета не подошла мне на 100%, но в результате экспериментов я нашла свою собственную. Сбросила лишний вес и даже ушла в минус. С тех пор я больше не поправляюсь, хотя небольшой фанат спорта, но ожидала,что это случится во время беременности. Так получилось, что на начальном сроке я много работала - выполняла обязанности посла Фифа, летая по разным странам. Есть и спать мне было просто некогда , зато я все время пила много воды - хорошая привычка. Ну про сам ЧМ даже рассказывать не буду, было ооочень сложно-очень хотелось спать. А в сентябре я защищала диплом FIFA mba, тоже, знаете, нервы)) Рацион свой не меняла. Единственное, пришлось отказаться от сырого.

Беременная Виктория Лопырёва призналась, что употребляет алкоголь


И только осенью я задумалась о том, что Беременная женщина как-то по особому должна за собой ухаживать. Стала плавать, много ходить пешком и выбирать специальные продукты для кожи, чтобы не было растяжек. Обзвонила всех подруг, составила огромный список и в первую очередь купила себе масло Bio Oil, а так же кремы разных фирм. До сих пор делаю массаж - хотя говорят нельзя уже. Пью кокосовую воду (она богата электролитами) и стала есть мяса, чтобы не падал гемоглобин.".

Беременная Виктория Лопырёва призналась, что употребляет алкоголь


Хотя какая кому разница до фигуры Лопырёвой, когда, как кажется многим, папа её будущего ребёнка Игорь Булатов "свалил".

Беременная Виктория Лопырёва призналась, что употребляет алкоголь

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Ключевые слова: Виктория Лопырёва

Количество просмотров: 3 146
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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