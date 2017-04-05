Беременная Виктория Лопырёва призналась, что употребляет алкоголь

А сегодня неожиданно призналась, что алкоголь она, все-таки, употребляет. Более того, его Вике прописал доктор.Так зачем тогда были все эти отговорки и враки про сок? Ах, да, чтобы нам было, о чём написать. Спасибо, Вам, Виктория.Кстати, в этот же вечер Вика разместила ещё одну запись, где подробно поведала о похудении:"До беременности я думала, что наверное сильно поправлюсь, когда буду ждать ребёнка. Плохим аппетитом я не страдаю,но много двигаюсь, поэтому всегда в форме. Но в моей жизни был период, когда я поправилась на 10 кг - это было связано со стрессом от переезда в Москву - чужой город, мало солнца и отсутствие друзей и как следствие - депрессия , которую я заедала неправильными продуктами. Лишний вес никого не красит (вижу по фоткам) и когда ты набираешь 10 кг, то меняется даже лицо. Я этого не замечала, чувствовала себя прекрасно и ,кстати,отбоя от женихов не было (это я, девочки, к тому, что не только идеальные формы привлекают к нам мужчин). Но работа на телевидении заставила меня сесть на диету, потому что экран всегда визуально добавляет минимум 5 кг.То есть в телеке все кажутся крупнее, чем на самом деле. Так вот, чтобы похудеть, я перепробовала десятки разных диет (давно просят книжку написать про правильному питанию ). Ни одна диета не подошла мне на 100%, но в результате экспериментов я нашла свою собственную. Сбросила лишний вес и даже ушла в минус. С тех пор я больше не поправляюсь, хотя небольшой фанат спорта, но ожидала,что это случится во время беременности. Так получилось, что на начальном сроке я много работала - выполняла обязанности посла Фифа, летая по разным странам. Есть и спать мне было просто некогда , зато я все время пила много воды - хорошая привычка. Ну про сам ЧМ даже рассказывать не буду, было ооочень сложно-очень хотелось спать. А в сентябре я защищала диплом FIFA mba, тоже, знаете, нервы)) Рацион свой не меняла. Единственное, пришлось отказаться от сырого.И только осенью я задумалась о том, что Беременная женщина как-то по особому должна за собой ухаживать. Стала плавать, много ходить пешком и выбирать специальные продукты для кожи, чтобы не было растяжек. Обзвонила всех подруг, составила огромный список и в первую очередь купила себе масло Bio Oil, а так же кремы разных фирм. До сих пор делаю массаж - хотя говорят нельзя уже. Пью кокосовую воду (она богата электролитами) и стала есть мяса, чтобы не падал гемоглобин.".Хотя какая кому разница до фигуры Лопырёвой, когда, как кажется многим, папа её будущего ребёнка Игорь Булатов "свалил".