Никита Михалков жёстко осадил участниц Comedy Woman

Громкий скандал вокруг участниц телепередачи Comedy Woman разгорелся после их шутки о советском генерале Дмитрии Карбышеве, о которой в своей передаче "Бесогон" упомянул Никита Михалков. Напомним, что Герой Советского Союза (посмертно) Дмитрий Карбышев попал в фашистский плен в 1941 году. В феврале 1945- го его и ещё почти 500 узников лагеря раздели и вывели на мороз. Генерала обливали холодной водой до тех пор, пока он не скончался от обморожения. Речь в шутке Comedy Woman шла о том, что когда у вас по спине пробегает холодок, это значит, что вас сзади обнимает дух Карбышева."Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое: на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?" - заявил Михалков и добавил слова самого генерала: "Товарищи, думайте о родине, и мужество не покинет вас".