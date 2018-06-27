Светлана Ходченкова показала обручальное колечко и получила премию "Золотой Орёл"

Но её снимки в Инстаграм показывают, что мужчина, как минимум, есть. Всегда ли это один и тот же человек на протяжении года - не известно, но Ходченкова не одна.Это подтверждает и колечко на безымянном пальце, правда, левой руки. Но поклонники рады и этому, отметив, что ранее Светлана обходилась в принципе без украшений, а тут надела и еще находясь дома. На снимке Светлана без косметики рекламирует продукцию бренда Bvlgari.Я же предлагаю вам взглянуть на снимки Светланы во время церемонии вручения премии "Золотой Орёл 2019".На фото Ходченкова выглядит великолепно в белом платье с открытыми плечами.Кстати, в этот вечер Светлана не только украсила мероприятие своим присутствием, но и статуэтку получила:"Ну вот и Золотой орёл прилетел!!! Прекрасное начало года! Спасибо всей нашей команде фильма "Довлатов"! Особенная благодарность режиссёру Алексею Алексеевичу Герману!!!".