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Светлана Ходченкова показала обручальное колечко и получила премию "Золотой Орёл"

Сегодня, 09:58
О мужчинах Светланы Ходченковой известно очень мало. Актриса не любит распространяться на тему своей личной жизни.

Светлана Ходченкова показала обручальное колечко и получила премию "Золотой Орёл"
Но её снимки в Инстаграм показывают, что мужчина, как минимум, есть. Всегда ли это один и тот же человек на протяжении года - не известно, но Ходченкова не одна.

Это подтверждает и колечко на безымянном пальце, правда, левой руки. Но поклонники рады и этому, отметив, что ранее Светлана обходилась в принципе без украшений, а тут надела и еще находясь дома. На снимке Светлана без косметики рекламирует продукцию бренда Bvlgari.

Светлана Ходченкова показала обручальное колечко и получила премию "Золотой Орёл"


Я же предлагаю вам взглянуть на снимки Светланы во время церемонии вручения премии "Золотой Орёл 2019".

Светлана Ходченкова показала обручальное колечко и получила премию "Золотой Орёл"

Светлана Ходченкова показала обручальное колечко и получила премию "Золотой Орёл"


На фото Ходченкова выглядит великолепно в белом платье с открытыми плечами.

Светлана Ходченкова показала обручальное колечко и получила премию "Золотой Орёл"


Светлана Ходченкова показала обручальное колечко и получила премию "Золотой Орёл"


Светлана Ходченкова показала обручальное колечко и получила премию "Золотой Орёл"


Кстати, в этот вечер Светлана не только украсила мероприятие своим присутствием, но и статуэтку получила:
"Ну вот и Золотой орёл прилетел!!! Прекрасное начало года! Спасибо всей нашей команде фильма "Довлатов"! Особенная благодарность режиссёру Алексею Алексеевичу Герману!!!".

Светлана Ходченкова показала обручальное колечко и получила премию "Золотой Орёл"

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Ключевые слова: Светлана Ходченкова

Количество просмотров: 1 651
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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