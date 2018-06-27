Светлана Ходченкова показала обручальное колечко и получила премию "Золотой Орёл"

Это подтверждает и колечко на безымянном пальце, правда, левой руки. Но поклонники рады и этому, отметив, что ранее Светлана обходилась в принципе без украшений, а тут надела и еще находясь дома. На снимке Светлана без косметики рекламирует продукцию бренда Bvlgari.
Я же предлагаю вам взглянуть на снимки Светланы во время церемонии вручения премии "Золотой Орёл 2019".
На фото Ходченкова выглядит великолепно в белом платье с открытыми плечами.
Кстати, в этот вечер Светлана не только украсила мероприятие своим присутствием, но и статуэтку получила:
"Ну вот и Золотой орёл прилетел!!! Прекрасное начало года! Спасибо всей нашей команде фильма "Довлатов"! Особенная благодарность режиссёру Алексею Алексеевичу Герману!!!".