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Лиза Анохина рассказала, почему нужно оставаться самой собой

Сегодня, 20:23
Лизе Анохиной всего 11, однако её достижениям вполне могут позавидовать многие взрослые. На её счету дуэты с известными артистами, роли в клипах и кинопроектах, собственные музыкальные хиты, работа в качестве ведущей на крупных телеканалах и мероприятиях.

Лиза Анохина рассказала, почему нужно оставаться самой собой
Прошлый год подарил девочке новые победы: благодаря активному ведению интернет-страничек и созданию интересного видео-контента Лиза стала топ-блогером рунета. Суммарное число её подписчиков в социальных сетях недавно превысило 2,5 миллиона. Не случайно, что именно Лиза номинирована на ежегодной церемонии "Девичник TEENS AWARDS 2019", которая состоится 20 марта в Москве, сразу в двух категориях - "Девочка Года" и "Вайнер года".

Лиза Анохина рассказала, почему нужно оставаться самой собой


Стремительный рост популярности Лизы в интернет-пространстве за прошедший год можно связать именно со съемками её уникальных и смешных видео-историй. Узнаем об этом чуть подробнее у самой Лизы.

Лиза Анохина рассказала, почему нужно оставаться самой собой


- Лиза, как тебе пришла идея снимать вайны?

- Как и многие начинающие блогеры, изначально я снимала практически все подряд, пробовала себя в разных жанрах - репортера, интервьюера. Но меня всегда привлекал формат скетчей на YouTube, коротких юмористических зарисовок с двумя или несколькими героями. По сути это аналог вайнов в Instagram только без строгого ограничения по времени (в профиль Instagram возможно выгружать лишь минутные видео). Мне очень импонировали юмор, самоирония и умение видеть смешное в повседневном. Когда мой аккаунт набрал достаточно большое число подписчиков, я подумала, а почему бы мне тоже не попробовать такой формат. К тому же я отметила, что именно вайнеров-подростков, которые бы снимали видео на темы актуальные для моих ровесников, практически нет. Я решила начать с формата вайнов для Instagram, так как мне обманчиво казалось, что минутные вайны снимать проще, чем скетчи для YouTube. Однако на практике выяснилось, что уместить всю историю и шутки в минуту намного сложнее, нежели когда ты не ограничен так строго по времени. Но зато, начав со сложного, к съемкам скетчей и более длинных видео я смогла подходить уже с опытом и знанием дела.

Лиза Анохина рассказала, почему нужно оставаться самой собой


- Сразу ли пришла популярность? Сложно ли было найти свой стиль?

- Я считаю, что сам формат коротких юмористических видео успешен по определению. Однако, чтоб снять всего минуту отличных дублей, часто приходится снимать много часов, сменять локации, что-то менять и импровизировать на ходу. Моим подписчикам очень понравились первые видео, они поддерживали меня, но, главное, я почувствовала, что им действительно смешно и интересно. Стало прибавляться много новых зрителей. Появился азарт снимать с каждым разом все лучше и придумывать сюжеты все интересней. Свой стиль? Я не искала специально какой-то определённый стиль. Мне кажется, самое главное - быть самим собой.

Лиза Анохина рассказала, почему нужно оставаться самой собой


- Твой опыт работы в кино помогает тебе в съёмках вайнов? В каких кино проектах мы увидим тебя в ближайшее время?

- Каждый новый опыт съёмок чему-то учит. На съемках в кино я чувствую себя с каждым разом все увереннее и свободнее, в том числе благодаря практически ежедневным съемкам для интернета. Но в то же время задачи, которые ставят передо мной режиссёры, и работа с профессиональными актёрами помогают лучше понимать нюансы актерской игры, и, конечно же, эти навыки я тоже начинаю использовать в собственных съемках. Перед Новым годом я снялась в эпизоде фильма "Елки последние" известного режиссера Тимура Бекмамбетова, а в этом году готовится к выходу большой российско-голливудский проект "Оракул" с моим участием. Также в начале года меня пригласили сняться в небольшой роли в клипе "Танцуй под Бузову". Ольга лично предложила меня на эту роль, что было крайне приятно. Я даже задержала своё путешествие на новогодние каникулы ради съёмок. Все прошло очень весело и здорово. Ольга - настоящий профессионал!

Лиза Анохина рассказала, почему нужно оставаться самой собой


- Ты дружишь с другими блогерами?

- Мне всегда было интересно знакомиться с другими блогерами, перенимать их опыт. Да, сейчас я со многими дружу и сотрудничаю. Моя популярность в интернет помогла мне завести много новых знакомств, в том числе с теми, на кого я равнялась, когда только завела собственные странички - это очень здорово!

- Как ты умудряешься все успевать - снимать новые вайны, участвовать во множестве проектов, учиться?

- Сказать честно, это не просто. Как и все я порой устаю и мне необходимо время, чтобы набраться сил. Например, сейчас я отдыхаю с родными за границей, катаюсь на лыжах. Но главный ответ на вопрос "как все успевать?" - нужно просто заниматься тем, что вам действительно нравится. Тогда сам процесс наполняет вас энергией и вдохновением!

Лиза Анохина рассказала, почему нужно оставаться самой собой


Пожелаем Лизе успехов в реализации задуманного!

Лиза Анохина рассказала, почему нужно оставаться самой собой

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Ключевые слова: Лиза Анохина

Количество просмотров: 1 092
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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