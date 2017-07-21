Названа причина самоубийства солиста The Prodigy Кита Флинта

Известный 49-летний исполнитель Кит Флинт вчера был найден мертвым в собственном доме в графстве Эссекс. По сообщениям западных СМИ, музыкант совершил самоубийство, однако о причине такого шага стало известно только сегодня. Британское издание The Sun утверждает, что Флинт впал в тяжелую депрессию после развода с супругой. Журналисты сообщают, что исполнитель мог вновь вернуться к наркотической и алкогольной зависимости, с которой боролся много лет.Кит и японская модель Маюми Каи сыграли свадьбу в 2006 году, развод же состоялся весной прошлого года. Сообщение о смерти бывшего мужа застало Маюми в Японии, её реакция на произошедшее пока неизвестна.Флинт же всего месяц назад вернулся из гастрольного тура по Австралии и состояние певца не вызывало опасений у его коллег - они даже утверждают, что Кит некоторое время назад начал заниматься бегом и нанял персонального тренера. Незадолго до кончины музыкант участвовал в пятикилометровом марафоне и установил личный рекорд.