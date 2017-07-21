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Названа причина самоубийства солиста The Prodigy Кита Флинта

Вчера, 21:34
Накануне стало известно, что вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой.

Названа причина самоубийства солиста The Prodigy Кита Флинта
Известный 49-летний исполнитель Кит Флинт вчера был найден мертвым в собственном доме в графстве Эссекс. По сообщениям западных СМИ, музыкант совершил самоубийство, однако о причине такого шага стало известно только сегодня. Британское издание The Sun утверждает, что Флинт впал в тяжелую депрессию после развода с супругой. Журналисты сообщают, что исполнитель мог вновь вернуться к наркотической и алкогольной зависимости, с которой боролся много лет.

Названа причина самоубийства солиста The Prodigy Кита Флинта


Кит и японская модель Маюми Каи сыграли свадьбу в 2006 году, развод же состоялся весной прошлого года. Сообщение о смерти бывшего мужа застало Маюми в Японии, её реакция на произошедшее пока неизвестна.

Названа причина самоубийства солиста The Prodigy Кита Флинта


Флинт же всего месяц назад вернулся из гастрольного тура по Австралии и состояние певца не вызывало опасений у его коллег - они даже утверждают, что Кит некоторое время назад начал заниматься бегом и нанял персонального тренера. Незадолго до кончины музыкант участвовал в пятикилометровом марафоне и установил личный рекорд.

Названа причина самоубийства солиста The Prodigy Кита Флинта

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Ключевые слова: Кит Флинт, The Prodigy

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Автор: Katarina

Автор фото: home.bt.com, usmagazine.com, youtube.com, thesun.co.uk

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