Ким Кардашьян освоит новую профессию

На днях выяснилось, что ещё в прошлом году 38-летняя Ким Кардашьян поступила учиться в юридическую школу и уже через три года она планирует стать адвокатом. Ким призналась, что думала об учёбе на протяжении долгого времени и вот, наконец, решилась на это.Также Кардашьян рассказала, что благодаря учёбе она больше узнает о судебной системе и сможет влиять на неё, чтобы бороться за людей. По всей видимости, звезда и правда настроена очень серьезно - она легко справляется с заданиями и уже отлично разбирается в уголовном праве.