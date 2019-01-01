Также Кардашьян рассказала, что благодаря учёбе она больше узнает о судебной системе и сможет влиять на неё, чтобы бороться за людей. По всей видимости, звезда и правда настроена очень серьезно - она легко справляется с заданиями и уже отлично разбирается в уголовном праве.
Ким Кардашьян освоит новую профессию
Сегодня, 02:49
Западные СМИ узнали, кем именно станет светская дива Ким Кардашьян после обучения.
На днях выяснилось, что ещё в прошлом году 38-летняя Ким Кардашьян поступила учиться в юридическую школу и уже через три года она планирует стать адвокатом. Ким призналась, что думала об учёбе на протяжении долгого времени и вот, наконец, решилась на это.
Также Кардашьян рассказала, что благодаря учёбе она больше узнает о судебной системе и сможет влиять на неё, чтобы бороться за людей. По всей видимости, звезда и правда настроена очень серьезно - она легко справляется с заданиями и уже отлично разбирается в уголовном праве.
Также Кардашьян рассказала, что благодаря учёбе она больше узнает о судебной системе и сможет влиять на неё, чтобы бороться за людей. По всей видимости, звезда и правда настроена очень серьезно - она легко справляется с заданиями и уже отлично разбирается в уголовном праве.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян
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Количество просмотров: 1 417
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: elle.com, usatoday.com
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Автор фото: elle.com, usatoday.com
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