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Ким Кардашьян освоит новую профессию

Сегодня, 02:49
Западные СМИ узнали, кем именно станет светская дива Ким Кардашьян после обучения.

Ким Кардашьян освоит новую профессию
На днях выяснилось, что ещё в прошлом году 38-летняя Ким Кардашьян поступила учиться в юридическую школу и уже через три года она планирует стать адвокатом. Ким призналась, что думала об учёбе на протяжении долгого времени и вот, наконец, решилась на это.

Ким Кардашьян освоит новую профессию


Также Кардашьян рассказала, что благодаря учёбе она больше узнает о судебной системе и сможет влиять на неё, чтобы бороться за людей. По всей видимости, звезда и правда настроена очень серьезно - она легко справляется с заданиями и уже отлично разбирается в уголовном праве.

Ким Кардашьян освоит новую профессию

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

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Автор: Katarina

Автор фото: elle.com, usatoday.com

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