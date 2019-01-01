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Инесса Шевчук рассказала об эскорт-услугах и секретах "Дома-2"

Сегодня, 13:41
Модель Инесса Шевчук прославилась еще в 2014 году, когда пришла на «Дом-2».

Инесса Шевчук рассказала об эскорт-услугах и секретах "Дома-2"
А на прошлой неделе Инесса согласилась на интервью для YouTube-канала «Точки Nad И», где рассказала о том, как попала на проект "Дом-2" и почему ушла. "Прошлась" Инесса по Виктории Романец и Айзе Анохиной.

Инесса Шевчук рассказала об эскорт-услугах и секретах "Дома-2"


Инесса Шевчук рассказала об эскорт-услугах и секретах "Дома-2"


Также Инесса рассказала, что меняла в своей внешности и как выбилась в люди и в данный момент имеет всё, что пожелает.

Инесса Шевчук рассказала об эскорт-услугах и секретах "Дома-2"


Инесса Шевчук рассказала об эскорт-услугах и секретах "Дома-2"



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Ключевые слова: Инесса Шевчук

Количество просмотров: 2 821
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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