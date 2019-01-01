Также Инесса рассказала, что меняла в своей внешности и как выбилась в люди и в данный момент имеет всё, что пожелает.
Инесса Шевчук рассказала об эскорт-услугах и секретах "Дома-2"
Сегодня, 13:41
Модель Инесса Шевчук прославилась еще в 2014 году, когда пришла на «Дом-2».
А на прошлой неделе Инесса согласилась на интервью для YouTube-канала «Точки Nad И», где рассказала о том, как попала на проект "Дом-2" и почему ушла. "Прошлась" Инесса по Виктории Романец и Айзе Анохиной.
Также Инесса рассказала, что меняла в своей внешности и как выбилась в люди и в данный момент имеет всё, что пожелает.
Также Инесса рассказала, что меняла в своей внешности и как выбилась в люди и в данный момент имеет всё, что пожелает.
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Ключевые слова: Инесса Шевчук
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Количество просмотров: 2 821
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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