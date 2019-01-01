Яна Шевцова пережила изнасилование в Ханты-Мансийке

«У меня пересохло в горле. Он налил мне воды, там был клафилин. Когда я очнулась на мне были засосы, я думаю меня изнасиловали. И ещё, мне не выплатили гонорар 120.000 рублей»
- пожаловалась девушка.
Бывшая участница телепроекта подала заявление в полицию.
«Я была вся в засосах и синяках»,
- добавила Яна, описывая воспоминания представителям правоохранительных органов.
По заявлению Шевцовой будет проведена проверка.
Что ж ей так не везёт, то беременность срывается, то Гуф мозги делает, то бьёт кто-то... бедняга.