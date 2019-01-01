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Яна Шевцова пережила изнасилование в Ханты-Мансийке

Вчера, 22:43
Бывшая участница проекта "Дом-2" Яна Шевцова была на гастролях в клубе Ханты-Мансийка.

Яна Шевцова пережила изнасилование в Ханты-Мансийке
По словам Яны директор клуба, в котором она выступала, изнасиловал её.

«У меня пересохло в горле. Он налил мне воды, там был клафилин. Когда я очнулась на мне были засосы, я думаю меня изнасиловали. И ещё, мне не выплатили гонорар 120.000 рублей»

- пожаловалась девушка.

Яна Шевцова пережила изнасилование в Ханты-Мансийке


Бывшая участница телепроекта подала заявление в полицию.

Яна Шевцова пережила изнасилование в Ханты-Мансийке


«Я была вся в засосах и синяках»,

- добавила Яна, описывая воспоминания представителям правоохранительных органов.

По заявлению Шевцовой будет проведена проверка.

Яна Шевцова пережила изнасилование в Ханты-Мансийке


Что ж ей так не везёт, то беременность срывается, то Гуф мозги делает, то бьёт кто-то... бедняга.

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Ключевые слова: Яна Шевцова

Количество просмотров: 5 278
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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