Яна Шевцова пережила изнасилование в Ханты-Мансийке

По словам Яны директор клуба, в котором она выступала, изнасиловал её.«У меня пересохло в горле. Он налил мне воды, там был клафилин. Когда я очнулась на мне были засосы, я думаю меня изнасиловали. И ещё, мне не выплатили гонорар 120.000 рублей»- пожаловалась девушка.Бывшая участница телепроекта подала заявление в полицию.«Я была вся в засосах и синяках»,- добавила Яна, описывая воспоминания представителям правоохранительных органов.По заявлению Шевцовой будет проведена проверка.Что ж ей так не везёт, то беременность срывается, то Гуф мозги делает, то бьёт кто-то... бедняга.