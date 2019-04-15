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Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения

Вчера, 23:55
Самая главная звезда отечественной эстрады, великая певица и неповторимая женщина Алла Пугачева празднует свой юбилей.

Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения
Женщина, которая поёт. Женщина, навсегда изменившая сначала советскую, а потом и российскую эстраду и продолжающая поражать всех своей неукротимой энергией и жаждой творчества. Её образы на сцене и в обычной жизни ломают все стереотипы и выглядят безупречно - стиль, который с помощью знаменитых дизайнеров она создала сама, сделав его уникальным.

Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения


Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения


Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения


С юбилеем примадонну поздравил президент Владимир Путин, отметив её огромный вклад в музыкальную культуру. За праздничный день самые тёплые пожелания в адрес Аллы Борисовны написали её коллеги по цеху.

Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения


"Мамочка, подруга, учитель, пример, душа, ласковая бабушка, мудрость, ум, талант, Музыка, понимание, чуткость, ранимость, юмор, находчивость, ЛЮБОВЬ! С Днём Рождения! Нет слов и эмоций, чтобы выразить чувства к тебе! Хочется просто прижаться и тихо сидеть не замечая времени, шума и суеты! Просто быть рядом" - поздравляет Кристина Орбакайте.

Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения


"Алла Борисовна, за Ваше здоровье! Обычные слова не подойдут, чтобы описать все эмоции, которые возникают при желании поздравить Вас! Долгих Вам лет! Спасибо за все, что Вы для нас делаете! Мы Вас очень любим! С Днем рождения!" - написала Юлия Савичева.
"Дорогая Алла! С днём рождения! Золотого звука, чудесного полёта, магических сил и неистребимого желания чего-нибудь натворить!" - желает Валерий Леонтьев.
"Алла Борисовна, с днём рождения, с юбилеем! Будьте здоровы, пусть будет здорова всегда ваша большая красивая потрясающая семья! Пусть счастье и гармония царит в вашем доме!" - пишет Полина Гагарина.
"Сегодня юбилей у ТОЙ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ ПОЁТ. Алла Борисовна, поздравляю от души! Живите счастливо, радостно, творите, любите и, конечно, будьте здоровы!!!!" - написала Валерия.

Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения


Самыми первыми, кто поздравил сегодня Аллу Борисовну, были её супруг Максим Галкин и дети Лиза и Гарри - они подарили маме букеты цветов.

Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения


Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения


Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения


Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения


Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения

← Яна Рудковская пожалела 6-летнего сына Сашу

Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 1 950
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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