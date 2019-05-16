Считанные часы остались до выступления Сергея Лазарева на «Евровидении»

Сегодня в борьбу за выход в финал "Евровидения" включается Сергей Лазарев - певец исполнит лирическую композицию "Scream". Исполнитель выйдет на сцену под 13 номером. Ранее сообщалось, что в ходе подготовки к номеру Лазарев был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за боли в шее - в клинике ему была проведена процедура иглоукалывания.Напомним, что первый полуфинал прошел в Тель-Авиве в минувший вторник. По его итогам в финал вышли участники из следующих стран: Греция, Кипр, Словения, Чехия, Белоруссия, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Сан-Марино. В сегодняшнем полуфинале конкуренцию Сергею составят солисты из 17 стран: Хорватия, Северная Македония, Азербайджан, Мальта, Литва, Армения, Ирландия, Молдавия, Дания, Швеция, Австрия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Швейцария, Латвия и Румыния. В финале также попадут лишь 10 стран. В этот раз российские зрители смогут принять участие в голосовании, но поддержать Лазарева не смогут - за представителя своей страны проголосовать нельзя. Прямая трансляция второго полуфинала начнется на телеканале "Россия-1" ровно в 22:00 по московскому времени.