Напомним, что первый полуфинал прошел в Тель-Авиве в минувший вторник. По его итогам в финал вышли участники из следующих стран: Греция, Кипр, Словения, Чехия, Белоруссия, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Сан-Марино. В сегодняшнем полуфинале конкуренцию Сергею составят солисты из 17 стран: Хорватия, Северная Македония, Азербайджан, Мальта, Литва, Армения, Ирландия, Молдавия, Дания, Швеция, Австрия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Швейцария, Латвия и Румыния. В финале также попадут лишь 10 стран. В этот раз российские зрители смогут принять участие в голосовании, но поддержать Лазарева не смогут - за представителя своей страны проголосовать нельзя. Прямая трансляция второго полуфинала начнется на телеканале "Россия-1" ровно в 22:00 по московскому времени.
Считанные часы остались до выступления Сергея Лазарева на «Евровидении»
16.05.19 / 20:26
Российский участник песенного конкурса Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале.
Сегодня в борьбу за выход в финал "Евровидения" включается Сергей Лазарев - певец исполнит лирическую композицию "Scream". Исполнитель выйдет на сцену под 13 номером. Ранее сообщалось, что в ходе подготовки к номеру Лазарев был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за боли в шее - в клинике ему была проведена процедура иглоукалывания.
Напомним, что первый полуфинал прошел в Тель-Авиве в минувший вторник. По его итогам в финал вышли участники из следующих стран: Греция, Кипр, Словения, Чехия, Белоруссия, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Сан-Марино. В сегодняшнем полуфинале конкуренцию Сергею составят солисты из 17 стран: Хорватия, Северная Македония, Азербайджан, Мальта, Литва, Армения, Ирландия, Молдавия, Дания, Швеция, Австрия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Швейцария, Латвия и Румыния. В финале также попадут лишь 10 стран. В этот раз российские зрители смогут принять участие в голосовании, но поддержать Лазарева не смогут - за представителя своей страны проголосовать нельзя. Прямая трансляция второго полуфинала начнется на телеканале "Россия-1" ровно в 22:00 по московскому времени.
Напомним, что первый полуфинал прошел в Тель-Авиве в минувший вторник. По его итогам в финал вышли участники из следующих стран: Греция, Кипр, Словения, Чехия, Белоруссия, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Сан-Марино. В сегодняшнем полуфинале конкуренцию Сергею составят солисты из 17 стран: Хорватия, Северная Македония, Азербайджан, Мальта, Литва, Армения, Ирландия, Молдавия, Дания, Швеция, Австрия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Швейцария, Латвия и Румыния. В финале также попадут лишь 10 стран. В этот раз российские зрители смогут принять участие в голосовании, но поддержать Лазарева не смогут - за представителя своей страны проголосовать нельзя. Прямая трансляция второго полуфинала начнется на телеканале "Россия-1" ровно в 22:00 по московскому времени.
← Сенсационное решение Первого канала: в эфир выйдет спецвыпуск «Голос.Д... Сергей Лазарев прошел в финал конкурса «Евровидение-2019» →
Ключевые слова: Сергей Лазарев, Евровидение-2019
Количество просмотров: 6 487
Количество просмотров: 6 487
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, eurovision.tv
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, eurovision.tv
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт» В Москве с двухдневным визитом побывали актриса Джессика Честейн и актер Джеймс МакЭвой.
Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве Голливудские знаменитости Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн посетили столицу в рамках промотура фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс".
На конкурсе «Евровидение-2019» объявлен победитель 64‑й конкурс песни «Евровидение» стал историей - Сергей Лазарев вновь чуть-чуть не добрался до вершины.
Мадонна выступит в финале «Евровидения-2019» за 1,5 миллиона долларов Сегодня вечером в Тель-Авиве пройдет большой финал международного конкурса "Евровидение".