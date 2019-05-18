Мадонна выступит в финале «Евровидения-2019» за 1,5 миллиона долларов

Прямая трансляция финала начнется в 22:00 на телеканале "Россия-1", Сергей Лазарев будет выступать под номером 5. Всего в финале примут участие представители из 26 стран: 20 исполнителей прошли в финал по итогам голосования в двух полуфиналах, ещё пять стран представляют "Большую пятерку" и каждый год проходят в финал автоматически, равно как и Израиль, в этом году оказавшийся в финале как страна-хозяйка конкурса.Главной изюминкой финального шоу станет выступление Мадонны - знаменитая певица прибыла в Тель-Авив ещё несколько дней назад. Её сопровождает свита из почти 140 человек. По сообщениям некоторых изданий, за исполнение всего двух композиций Мадонна получит 1,5 миллиона долларов. В блоге 60-летней звезды уже появилось фото в образе, в котором она и появится на сцене "Евровидения".Далее все страны, которые выступят в финале: Россия, Греция, Кипр, Словения, Чехия, Белоруссия, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Сан-Марино, Швейцария, Дания, Швеция, Мальта, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан, Израиль, Франция, Италия, Великобритания, Германия, Испания.