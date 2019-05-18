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Мадонна выступит в финале «Евровидения-2019» за 1,5 миллиона долларов

18.05.19 / 21:29
Сегодня вечером в Тель-Авиве пройдет большой финал международного конкурса "Евровидение".

Мадонна выступит в финале «Евровидения-2019» за 1,5 миллиона долларов
Прямая трансляция финала начнется в 22:00 на телеканале "Россия-1", Сергей Лазарев будет выступать под номером 5. Всего в финале примут участие представители из 26 стран: 20 исполнителей прошли в финал по итогам голосования в двух полуфиналах, ещё пять стран представляют "Большую пятерку" и каждый год проходят в финал автоматически, равно как и Израиль, в этом году оказавшийся в финале как страна-хозяйка конкурса.

Мадонна выступит в финале «Евровидения-2019» за 1,5 миллиона долларов


Главной изюминкой финального шоу станет выступление Мадонны - знаменитая певица прибыла в Тель-Авив ещё несколько дней назад. Её сопровождает свита из почти 140 человек. По сообщениям некоторых изданий, за исполнение всего двух композиций Мадонна получит 1,5 миллиона долларов. В блоге 60-летней звезды уже появилось фото в образе, в котором она и появится на сцене "Евровидения".

Мадонна выступит в финале «Евровидения-2019» за 1,5 миллиона долларов


Мадонна выступит в финале «Евровидения-2019» за 1,5 миллиона долларов


Мадонна выступит в финале «Евровидения-2019» за 1,5 миллиона долларов


Мадонна выступит в финале «Евровидения-2019» за 1,5 миллиона долларов


Далее все страны, которые выступят в финале: Россия, Греция, Кипр, Словения, Чехия, Белоруссия, Сербия, Австралия, Исландия, Эстония, Сан-Марино, Швейцария, Дания, Швеция, Мальта, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан, Израиль, Франция, Италия, Великобритания, Германия, Испания.

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Ключевые слова: Мадонна, Евровидение-2019

Количество просмотров: 5 590
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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