Яна Захарова узнала, что думает Наталья Гулькина о войне, добре и сказках

В последний раз вездесущую Яну можно было видеть на праздновании Дня Победы, а ведущие концерта у ТЦ «Европейский» даже были искренне удивлены тому количеству интервью, которые она успела взять у выступающих артистов.Среди её собеседников были Вадим Казаченко, Ирина Салтыкова, Брендон Стоун и еще многие, многие другие, но самым искренним, пожалуй, был разговор с Натальей Гулькиной.Рассуждая о Дне Победы, Наталья призналась, что в этот день ей хочется призвать всех, думать именно о созидании. О том, что если тебе хорошо здесь и сейчас, то это не значит, что так хорошо везде. О том, что именно в этот день хочется верить в то, что, как в сказке, добро будет всегда побеждать зло.А еще Яне предложили спеть знаменитую «Катюшу», но она честно призналась, что петь не умеет, поэтому лучше продолжит совершенствоваться в профессии журналиста.