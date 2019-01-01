Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Яна Захарова узнала, что думает Наталья Гулькина о войне, добре и сказках

Сегодня, 11:35
«Miss Fashion TV Russia» Яна Захарова хорошо известна, как автор и ведущий собственного youtube канала, поскольку не пропускает почти не одного массового городского мероприятия.

Яна Захарова узнала, что думает Наталья Гулькина о войне, добре и сказках
В последний раз вездесущую Яну можно было видеть на праздновании Дня Победы, а ведущие концерта у ТЦ «Европейский» даже были искренне удивлены тому количеству интервью, которые она успела взять у выступающих артистов.

Яна Захарова узнала, что думает Наталья Гулькина о войне, добре и сказках


Среди её собеседников были Вадим Казаченко, Ирина Салтыкова, Брендон Стоун и еще многие, многие другие, но самым искренним, пожалуй, был разговор с Натальей Гулькиной.

Рассуждая о Дне Победы, Наталья призналась, что в этот день ей хочется призвать всех, думать именно о созидании. О том, что если тебе хорошо здесь и сейчас, то это не значит, что так хорошо везде. О том, что именно в этот день хочется верить в то, что, как в сказке, добро будет всегда побеждать зло.

Яна Захарова узнала, что думает Наталья Гулькина о войне, добре и сказках


А еще Яне предложили спеть знаменитую «Катюшу», но она честно призналась, что петь не умеет, поэтому лучше продолжит совершенствоваться в профессии журналиста.



← У девушек из группы Queens появились кукольные двойники

Ключевые слова: Яна Захарова, Наталья Гулькина

Количество просмотров: 988
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Вадим Казаченко собирается на лечение в США из-за бывшей жены
Вадим Казаченко не признает сына, несмотря на результат теста ДНК
Ольга Казаченко призналась, что не добивалась популярности через скандал с экс-супругом
Наталья Гулькина
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Яна Захарова узнала, что думает Наталья Гулькина о войне, добре и сказках «Miss Fashion TV Russia» Яна Захарова хорошо известна, как автор и ведущий собственного youtube канала, поскольку не пропускает почти не одного массового городского мероприятия.
У девушек из группы Queens появились кукольные двойники На премьере своего клипа на песню «Шифровальщик», девушки из группы Queens презентовали свои маленькие копии, повторяющие их образ, красоту и грацию.
Джессика Честейн оценила московское метро, а Джеймс МакЭвой «русский опыт» В Москве с двухдневным визитом побывали актриса Джессика Честейн и актер Джеймс МакЭвой.
Джессика Честейн и Джеймс МакЭвой представили новых «Людей Икс» в Москве Голливудские знаменитости Джеймс МакЭвой и Джессика Честейн посетили столицу в рамках промотура фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс".
На конкурсе «Евровидение-2019» объявлен победитель 64‑й конкурс песни «Евровидение» стал историей - Сергей Лазарев вновь чуть-чуть не добрался до вершины.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.