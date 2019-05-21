В интервью для радиостанции "Серебряный дождь" Алсу впервые высказалась о произошедшем, а также пообещала более развернутый комментарий 1 июня, в День защиты детей. "Моя дочь и другие участники конкурса оказались втянуты в какие-то игры. В первый раз решение об участии Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама" - рассказала певица об участии дочери в спецвыпуске "Голоса. Дети", который будет показан 24 мая.
Скандал на шоу «Голос. Дети»: Алсу впервые заговорила о победе дочери
Вчера, 21:39
Певица Алсу впервые прокомментировала скандальную победу своей дочери в шестом сезоне проекта "Голос. Дети".
На днях, после первых итогов проверки голосования, Первый канал отменил результат финала шоу "Голос. Дети". Победа 11-летней дочери Алсу Микеллы Абрамовой сразу вызвала вопросы у зрителей, и проводящаяся проверка, которая будет полностью завершена в конце мая, подтвердила, что победа была одержана с помощью накрутки голосов.
В интервью для радиостанции "Серебряный дождь" Алсу впервые высказалась о произошедшем, а также пообещала более развернутый комментарий 1 июня, в День защиты детей. "Моя дочь и другие участники конкурса оказались втянуты в какие-то игры. В первый раз решение об участии Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама" - рассказала певица об участии дочери в спецвыпуске "Голоса. Дети", который будет показан 24 мая.
В интервью для радиостанции "Серебряный дождь" Алсу впервые высказалась о произошедшем, а также пообещала более развернутый комментарий 1 июня, в День защиты детей. "Моя дочь и другие участники конкурса оказались втянуты в какие-то игры. В первый раз решение об участии Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама" - рассказала певица об участии дочери в спецвыпуске "Голоса. Дети", который будет показан 24 мая.
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Ключевые слова: Алсу, Микелла Абрамова, Голос. Дети
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Количество просмотров: 3 289
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, youtube.com
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Автор фото: instagram, youtube.com
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