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«Её синяки были фейком»: Джонни Депп официально обвинил Эмбер Херд во лжи

Вчера, 22:17
Голливудский актер Джонни Депп выпустил первое официальное заявление в сторону бывшей супруги Эмбер Херд.

«Её синяки были фейком»: Джонни Депп официально обвинил Эмбер Херд во лжи
Скандальный развод звездных супругов по документам завершен, однако по факту стороны продолжают настоящую войну друг с другом. Джонни Депп накануне перешел в наступление и обвинил Херд в клевете. Слова актера содержатся в иске по делу на 50 миллионов долларов - именно в такую сумму Депп оценил причиненный ему моральный и физический ущерб. Эти деньги он планирует отсудить у бывшей жены.

«Её синяки были фейком»: Джонни Депп официально обвинил Эмбер Херд во лжи


«Её синяки были фейком»: Джонни Депп официально обвинил Эмбер Херд во лжи


"Я категорически отрицаю все обвинения госпожи Херд, которые впервые прозвучали в 2016 году, когда она пошла в суд с нарисованными синяками, которых, по словам свидетелям, у нее не было уже на следующий день (это также видно и на видеозаписях с камер наблюдения). Я буду отрицать эти обвинения всю оставшуюся жизнь. Я никогда не оскорблял мисс Херд или любую другую женщину. Это она была преступницей, а я - жертвой. Смешивая рецептурные амфетамины и лекарственные препараты без рецепта с алкоголем, госпожа Херд совершала в отношении меня многочисленные акты насилия, часто в присутствии свидетеля, в результате чего в некоторых случаях я получил серьезные телесные повреждения" - рассказал Джонни.

«Её синяки были фейком»: Джонни Депп официально обвинил Эмбер Херд во лжи


Факт того, что однажды Эмбер чуть не оставила актера без пальца, подтвержден полицией - Херд в порыве ярости запустила в супруга бутылкой с алкоголем. Она разбилась о стену и осколки отсекли Деппу небольшую часть пальца, ему пришлось провести операцию. Адвокат актрисы вновь отрицает все обвинения, пытаясь до последнего удержать свою клиентку в образе "жертвы насилия".

«Её синяки были фейком»: Джонни Депп официально обвинил Эмбер Херд во лжи

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Ключевые слова: Джонни Депп, Эмбер Херд

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Автор: Katarina

Автор фото: extra.ie, etonline.com, thatslife.gr, hollywoodlife.com

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«Её синяки были фейком»: Джонни Депп официально обвинил Эмбер Херд во лжи Голливудский актер Джонни Депп выпустил первое официальное заявление в сторону бывшей супруги Эмбер Херд.
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