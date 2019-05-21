«Её синяки были фейком»: Джонни Депп официально обвинил Эмбер Херд во лжи

Скандальный развод звездных супругов по документам завершен, однако по факту стороны продолжают настоящую войну друг с другом. Джонни Депп накануне перешел в наступление и обвинил Херд в клевете. Слова актера содержатся в иске по делу на 50 миллионов долларов - именно в такую сумму Депп оценил причиненный ему моральный и физический ущерб. Эти деньги он планирует отсудить у бывшей жены."Я категорически отрицаю все обвинения госпожи Херд, которые впервые прозвучали в 2016 году, когда она пошла в суд с нарисованными синяками, которых, по словам свидетелям, у нее не было уже на следующий день (это также видно и на видеозаписях с камер наблюдения). Я буду отрицать эти обвинения всю оставшуюся жизнь. Я никогда не оскорблял мисс Херд или любую другую женщину. Это она была преступницей, а я - жертвой. Смешивая рецептурные амфетамины и лекарственные препараты без рецепта с алкоголем, госпожа Херд совершала в отношении меня многочисленные акты насилия, часто в присутствии свидетеля, в результате чего в некоторых случаях я получил серьезные телесные повреждения" - рассказал Джонни.Факт того, что однажды Эмбер чуть не оставила актера без пальца, подтвержден полицией - Херд в порыве ярости запустила в супруга бутылкой с алкоголем. Она разбилась о стену и осколки отсекли Деппу небольшую часть пальца, ему пришлось провести операцию. Адвокат актрисы вновь отрицает все обвинения, пытаясь до последнего удержать свою клиентку в образе "жертвы насилия".