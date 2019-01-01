Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационный центр

Западные издания сообщили, что 32-летний Кит Харингтон уже почти месяц находится в реабилитационном центре, где, предположительно, проходит лечение от депрессии, стресса и алкогольной зависимости. Сообщается также, что долгожданный финал сериала "Игра престолов", где Харингтон исполнял одну из ключевых ролей, сильно потряс актера - пожалуй, даже больше, чем его коллег. Напомним, что благодаря сериалу актер познакомился со своей нынешней супругой Роуз Лесли.По словам близкого к Киту источника, Харингтон словно лишился части жизни: "Он переживает сильное потрясение. Кит посвятил этому проекту несколько лет, и теперь буквально не знает, куда ему двигаться дальше". В курсе терапии звезды значатся психологические тренинги и медитация, также он может покидать клинику в любое время.