По словам близкого к Киту источника, Харингтон словно лишился части жизни: "Он переживает сильное потрясение. Кит посвятил этому проекту несколько лет, и теперь буквально не знает, куда ему двигаться дальше". В курсе терапии звезды значатся психологические тренинги и медитация, также он может покидать клинику в любое время.
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационный центр
Сегодня, 03:25
Актер Кит Харингтон проходит курс лечения в одной из лучших клиник США.
Западные издания сообщили, что 32-летний Кит Харингтон уже почти месяц находится в реабилитационном центре, где, предположительно, проходит лечение от депрессии, стресса и алкогольной зависимости. Сообщается также, что долгожданный финал сериала "Игра престолов", где Харингтон исполнял одну из ключевых ролей, сильно потряс актера - пожалуй, даже больше, чем его коллег. Напомним, что благодаря сериалу актер познакомился со своей нынешней супругой Роуз Лесли.
По словам близкого к Киту источника, Харингтон словно лишился части жизни: "Он переживает сильное потрясение. Кит посвятил этому проекту несколько лет, и теперь буквально не знает, куда ему двигаться дальше". В курсе терапии звезды значатся психологические тренинги и медитация, также он может покидать клинику в любое время.
По словам близкого к Киту источника, Харингтон словно лишился части жизни: "Он переживает сильное потрясение. Кит посвятил этому проекту несколько лет, и теперь буквально не знает, куда ему двигаться дальше". В курсе терапии звезды значатся психологические тренинги и медитация, также он может покидать клинику в любое время.
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Ключевые слова: Кит Харингтон, Игра престолов
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Количество просмотров: 6 149
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, standart.co.uk, businessinsider.com
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Автор фото: instagram, standart.co.uk, businessinsider.com
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