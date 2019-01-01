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Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационный центр

Сегодня, 03:25
Актер Кит Харингтон проходит курс лечения в одной из лучших клиник США.

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационный центр
Западные издания сообщили, что 32-летний Кит Харингтон уже почти месяц находится в реабилитационном центре, где, предположительно, проходит лечение от депрессии, стресса и алкогольной зависимости. Сообщается также, что долгожданный финал сериала "Игра престолов", где Харингтон исполнял одну из ключевых ролей, сильно потряс актера - пожалуй, даже больше, чем его коллег. Напомним, что благодаря сериалу актер познакомился со своей нынешней супругой Роуз Лесли.

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационный центр


Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационный центр


По словам близкого к Киту источника, Харингтон словно лишился части жизни: "Он переживает сильное потрясение. Кит посвятил этому проекту несколько лет, и теперь буквально не знает, куда ему двигаться дальше". В курсе терапии звезды значатся психологические тренинги и медитация, также он может покидать клинику в любое время.

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационный центр

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Ключевые слова: Кит Харингтон, Игра престолов

Количество просмотров: 6 149
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, standart.co.uk, businessinsider.com

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