Микелла Абрамова на спецвыпуске не появилась, поэтому судьба врученного ей ранее миллиона оставалась загадкой. Теперь же выяснилось, что круглая сумма пошла на благотворительность. "Я рада, что мои дети, моя дочь Микелла приняла взрослое решение и передала свои первые заработанные деньги фонду Анжелы Вавиловой. Это действительно была ее инициатива. Я счастлива, что с таких юных она понимает важность благотворительности" - рассказала Алсу на благотворительном концерте ко Дню защиты детей. Татарстанский фонд им. Анжелы Вавиловой помогает детям, больным лейкемией.
Стало известно, на что дочь Алсу потратила выигранный в «Голосе» миллион
Вчера, 03:27
О судьбе скандального выигрыша в 1 миллион на шоу "Голос" рассказала певица Алсу.
Напомним, что 24 мая на Первом состоялся спецвыпуск проекта "Голос. Дети", на котором генеральный директор телеканала Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов, в том числе и дочь Алсу Микеллу Абрамову. На новом финале свой миллион рублей получили по трое участников из команд Пелагеи и Валерия Меладзе, и двое детей из команды Светланы Лободы.
Микелла Абрамова на спецвыпуске не появилась, поэтому судьба врученного ей ранее миллиона оставалась загадкой. Теперь же выяснилось, что круглая сумма пошла на благотворительность. "Я рада, что мои дети, моя дочь Микелла приняла взрослое решение и передала свои первые заработанные деньги фонду Анжелы Вавиловой. Это действительно была ее инициатива. Я счастлива, что с таких юных она понимает важность благотворительности" - рассказала Алсу на благотворительном концерте ко Дню защиты детей. Татарстанский фонд им. Анжелы Вавиловой помогает детям, больным лейкемией.
Микелла Абрамова на спецвыпуске не появилась, поэтому судьба врученного ей ранее миллиона оставалась загадкой. Теперь же выяснилось, что круглая сумма пошла на благотворительность. "Я рада, что мои дети, моя дочь Микелла приняла взрослое решение и передала свои первые заработанные деньги фонду Анжелы Вавиловой. Это действительно была ее инициатива. Я счастлива, что с таких юных она понимает важность благотворительности" - рассказала Алсу на благотворительном концерте ко Дню защиты детей. Татарстанский фонд им. Анжелы Вавиловой помогает детям, больным лейкемией.
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Ключевые слова: Алсу, Микелла Абрамова, Голос. Дети
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Количество просмотров: 8 164
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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