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Елизавета Пескова извинилась за своё скандальное высказывание

Вчера, 23:07
Дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавете пришлось оправдываться за собственные слова.

Елизавета Пескова извинилась за своё скандальное высказывание
Накануне 21-летняя Елизавета Пескова имела неосторожность прокомментировать своё отношение к гомосексуализму - в частности, она высказалась о смертной казни для геев в рамках религии ислама. Подписчики девушки в Instagram поинтересовались, как она относится к лишению жизни за гомосексуализм и не смущает ли её суровость наказания. Ответ Песковой был следующим: "Нет. Есть законы природы, а такие вещи для меня - харам" (харам в исламе - то, что строго запрещено - прим. ред.). "С точки зрения любой религии, гомосексуализм абсолютно неприемлем. С точки зрения природы - это совершенно противоестественно. С моей личной точки зрения - главное данную практику не пропагандировать" - добавила она чуть позже.

Елизавета Пескова извинилась за своё скандальное высказывание


В сети на Елизавету сразу же обрушилась критика за то, что она фактически одобрила смертную казнь для гомосексуалистов. В итоге, Песковой пришлось опубликовать дополнительный комментарий с извинением: "Прошу прощения за сегодняшний инцидент. Мне был задан вопрос, на который я ответила не подумав. Разумеется, никто не может одобрять и совершать насилие над людьми".

Елизавета Пескова извинилась за своё скандальное высказывание


Елизавета Пескова извинилась за своё скандальное высказывание

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Ключевые слова: Елизавета Пескова

Количество просмотров: 3 120
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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