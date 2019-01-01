Отпуск для шестерых: Криштиану Роналду с невестой и детьми в Греции

После триумфальной победы сборной Португалии в новом турнире Лиге Наций, а ранее "Ювентуса" в чемпионате Италии, главная звезда обоих команд Криштиану Роналду устроил себе заслуженный отдых. На частном самолете вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес и четырьмя детьми спортсмен отправился в Грецию.Напомним, что троих детей Роналду родила суррогатная мать, младшая дочка является первым совместным ребенком Криштиану и Джорджины. "Пришло время отдохнуть с моей лучшей компанией" - написал футболист в своём блоге.