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Отпуск для шестерых: Криштиану Роналду с невестой и детьми в Греции

Вчера, 20:50
Семья знаменитого футболиста Криштиану Роналду составила ему компанию на отдыхе.

Отпуск для шестерых: Криштиану Роналду с невестой и детьми в Греции
После триумфальной победы сборной Португалии в новом турнире Лиге Наций, а ранее "Ювентуса" в чемпионате Италии, главная звезда обоих команд Криштиану Роналду устроил себе заслуженный отдых. На частном самолете вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес и четырьмя детьми спортсмен отправился в Грецию.

Отпуск для шестерых: Криштиану Роналду с невестой и детьми в Греции


Отпуск для шестерых: Криштиану Роналду с невестой и детьми в Греции


Отпуск для шестерых: Криштиану Роналду с невестой и детьми в Греции


Напомним, что троих детей Роналду родила суррогатная мать, младшая дочка является первым совместным ребенком Криштиану и Джорджины. "Пришло время отдохнуть с моей лучшей компанией" - написал футболист в своём блоге.

Отпуск для шестерых: Криштиану Роналду с невестой и детьми в Греции


Отпуск для шестерых: Криштиану Роналду с невестой и детьми в Греции


Отпуск для шестерых: Криштиану Роналду с невестой и детьми в Греции


Отпуск для шестерых: Криштиану Роналду с невестой и детьми в Греции


Отпуск для шестерых: Криштиану Роналду с невестой и детьми в Греции

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Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

Количество просмотров: 1 469
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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