Напомним, что троих детей Роналду родила суррогатная мать, младшая дочка является первым совместным ребенком Криштиану и Джорджины. "Пришло время отдохнуть с моей лучшей компанией" - написал футболист в своём блоге.
Отпуск для шестерых: Криштиану Роналду с невестой и детьми в Греции
Вчера, 20:50
Семья знаменитого футболиста Криштиану Роналду составила ему компанию на отдыхе.
После триумфальной победы сборной Португалии в новом турнире Лиге Наций, а ранее "Ювентуса" в чемпионате Италии, главная звезда обоих команд Криштиану Роналду устроил себе заслуженный отдых. На частном самолете вместе с возлюбленной Джорджиной Родригес и четырьмя детьми спортсмен отправился в Грецию.
Напомним, что троих детей Роналду родила суррогатная мать, младшая дочка является первым совместным ребенком Криштиану и Джорджины. "Пришло время отдохнуть с моей лучшей компанией" - написал футболист в своём блоге.
Напомним, что троих детей Роналду родила суррогатная мать, младшая дочка является первым совместным ребенком Криштиану и Джорджины. "Пришло время отдохнуть с моей лучшей компанией" - написал футболист в своём блоге.
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Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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Количество просмотров: 1 469
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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