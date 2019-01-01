Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Яна Захарова узнала сокровенную тайну Мити Фомина

Сегодня, 09:03
В прошлом году Митя Фомин неожиданно вернулся в группу HI-FI после 10 лет сольных выступлений.

Яна Захарова узнала сокровенную тайну Мити Фомина
Не исключено, что с этим воссоединением Митя связывал большие надежды на громкое возвращение на вершины хит-парадов. Все же, после того, как он стал выступать сольно больших настоящих хитов у него не было.

Яна Захарова узнала сокровенную тайну Мити Фомина


Не так давно Митя и его команда были гостями на Fashion People Awards 2019 и Яна Захарова, которая, естественно была на этом шоу, не упустила случая поговорить с ним.

Яна Захарова узнала сокровенную тайну Мити Фомина


Разговор начался с моды и обсуждения очков Фомина, но, как оказалось, это Митю не очень интересует, а вот чего он хочет, так это получить награду. В этот раз они были в номинации "Разрыв года", но, как посетовал Митя, пора бы уже получить хоть какую-нибудь премию "за выслугу лет". Они с ребятами её уже давно заслужили.

Яна Захарова узнала сокровенную тайну Мити Фомина


Вот такие мечты у Мити Фомина. А вообще, гостей было много и Яна, как обычно, постаралась никого не упустить и даже заслужила песню о любви в свою честь.


← Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые вышла в свет

Ключевые слова: Митя Фомин, Hi-Fi, Яна Захарова

Количество просмотров: 2 366
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Яна Захарова узнала, что думает Наталья Гулькина о войне, добре и сказках
Актриса Маруся Фомина снялась обнаженной на последнем месяце беременности
Митя Фомин устроил своим детям шикарный праздник
Митя Фомин
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Яна Захарова узнала сокровенную тайну Мити Фомина В прошлом году Митя Фомин неожиданно вернулся в группу HI-FI после 10 лет сольных выступлений.
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые вышла в свет 14-летняя Дева Кассель - дочь бывшей актерской пары Моники Беллуччи и Венсана Касселя.
Дакота Джонсон и Крис Мартин больше не вместе Актриса Дакота Джонсон и музыкант Крис Мартин расстались.
Фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» лидирует в российском прокате В минувшую среду в прокат вышло продолжение знаменитой франшизы "Люди в чёрном" - главные звезды ленты Крис Хемсворт и Тесса Томпсон лично представляли фильм в Москве.
Ирина Шейк впервые появилась на подиуме после разрыва с Брэдли Купером Модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер расстались после четырех лет гражданского брака.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.