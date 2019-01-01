Яна Захарова узнала сокровенную тайну Мити Фомина

Не исключено, что с этим воссоединением Митя связывал большие надежды на громкое возвращение на вершины хит-парадов. Все же, после того, как он стал выступать сольно больших настоящих хитов у него не было.Не так давно Митя и его команда были гостями на Fashion People Awards 2019 и Яна Захарова, которая, естественно была на этом шоу, не упустила случая поговорить с ним.Разговор начался с моды и обсуждения очков Фомина, но, как оказалось, это Митю не очень интересует, а вот чего он хочет, так это получить награду. В этот раз они были в номинации "Разрыв года", но, как посетовал Митя, пора бы уже получить хоть какую-нибудь премию "за выслугу лет". Они с ребятами её уже давно заслужили.Вот такие мечты у Мити Фомина. А вообще, гостей было много и Яна, как обычно, постаралась никого не упустить и даже заслужила песню о любви в свою честь.