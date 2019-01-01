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Ирина Шейк вместе с дочерью попала в объективы фотографов в Нью-Йорке

Вчера, 01:45
Впервые после сообщений о разрыве с Брэдли Купером, фотографы подловили модель Ирину Шейк на прогулке с дочкой.

Ирина Шейк вместе с дочерью попала в объективы фотографов в Нью-Йорке
Чтобы максимально минимизировать негативное воздействие расставания на дочку, Ирина Шейк и Брэдли Купер проводят время с малышкой Леей по очереди. Напомним, что пара прожила в гражданском браке четыре года.

Ирина Шейк вместе с дочерью попала в объективы фотографов в Нью-Йорке


Ирина Шейк вместе с дочерью попала в объективы фотографов в Нью-Йорке


На днях фотографы запечатлели маму и дочь на прогулке в Нью-Йорке - пройдя по улице, они отравились в парк на детскую площадку. Интересно, что для променада Ирина выбрала для себя и своей дочки практически идентичные платья из линейки Burberry.

Ирина Шейк вместе с дочерью попала в объективы фотографов в Нью-Йорке


Ирина Шейк вместе с дочерью попала в объективы фотографов в Нью-Йорке

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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер

Количество просмотров: 3 705
Автор: Katarina

Автор фото: gala.de, pagesix.com, instagram, beautycrew.com.au

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