Ирина Шейк вместе с дочерью попала в объективы фотографов в Нью-Йорке

Чтобы максимально минимизировать негативное воздействие расставания на дочку, Ирина Шейк и Брэдли Купер проводят время с малышкой Леей по очереди. Напомним, что пара прожила в гражданском браке четыре года.На днях фотографы запечатлели маму и дочь на прогулке в Нью-Йорке - пройдя по улице, они отравились в парк на детскую площадку. Интересно, что для променада Ирина выбрала для себя и своей дочки практически идентичные платья из линейки Burberry.