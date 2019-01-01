Елена Темникова рассказала о романе Ольги Серябкиной и Максима Фадеева

Напомним, что популярную группу Serebro Елена Темникова покинула в мае 2014 года по состоянию здоровья. Чуть позже она начала сольную карьеру. Про крайне непростые отношения между Еленой Темниковой и, теперь уже, также бывшей участницей коллектива Ольгой Серябкиной, ходило множество слухов. В новом интервью для шоу "А поговорить?" на YouTube-канале Темникова эти слухи подтверждает: "На момент моего ухода из группы, мы обе были только счастливы, что бы она ни говорила в интервью. Она вообще очень любит приврать. Она была счастлива, что я ушла… Наши отношения до безобразного испортились года за три до моего ухода. Мы даже жили в разных отелях, чтобы не пересекаться. На сцене, как профессионалы, играли дружбу. Это было очень сложно… Это соперничество, недопонимание… На этапе взросления понимаешь, кто ты, какие у тебя идеалы и каким должен быть человек. А она не подходит под это. Меня раздражало, что она много врет, зато она очень красивая и хорошая актриса"."По моему мнению, отношения в группе, мои отношения с Фадеевым, мои с Олей, их отношения с коллективом разрушились только из-за появления чувств в команде. Говорят, что в шоу-бизнесе нельзя, что была любовь, секс… Это всё рушит! Фраза действительно работает. Я считаю, что они взрослые люди и вправе сами решать. Если это любовь, разве это может быть плохо? Но из-за того, что сначала это держалось в секрете, потом из-за этого началась дедовщина и шантаж" - продолжает Темникова и добавляет о Максиме Фадееве: "Я не хотела бы никогда с ним работать ни в каком качестве. Я всё знаю".Также на своей личной страничке Темникова опубликовала анонс к новому интервью: "Была максимально открытой и честной. Надеюсь, вам будет интересно. Жаль, не поговорили о позитивном. У меня есть смешные истории. Ребята, особенно журналисты. Я не хочу говорить о Фадееве и Оле. Никогда больше. Если у вас есть или будут ещё вопросы - все есть в этом интервью. Не обижайтесь, но я не хочу об этом больше говорить".