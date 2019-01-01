Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Елена Темникова рассказала о романе Ольги Серябкиной и Максима Фадеева

Вчера, 02:57
Певица Елена Темникова в свежем интервью раскрыла правду об отношениях бывших коллег - Ольги Серябкиной и Максима Фадеева.

Елена Темникова рассказала о романе Ольги Серябкиной и Максима Фадеева
Напомним, что популярную группу Serebro Елена Темникова покинула в мае 2014 года по состоянию здоровья. Чуть позже она начала сольную карьеру. Про крайне непростые отношения между Еленой Темниковой и, теперь уже, также бывшей участницей коллектива Ольгой Серябкиной, ходило множество слухов. В новом интервью для шоу "А поговорить?" на YouTube-канале Темникова эти слухи подтверждает: "На момент моего ухода из группы, мы обе были только счастливы, что бы она ни говорила в интервью. Она вообще очень любит приврать. Она была счастлива, что я ушла… Наши отношения до безобразного испортились года за три до моего ухода. Мы даже жили в разных отелях, чтобы не пересекаться. На сцене, как профессионалы, играли дружбу. Это было очень сложно… Это соперничество, недопонимание… На этапе взросления понимаешь, кто ты, какие у тебя идеалы и каким должен быть человек. А она не подходит под это. Меня раздражало, что она много врет, зато она очень красивая и хорошая актриса".

Елена Темникова рассказала о романе Ольги Серябкиной и Максима Фадеева


"По моему мнению, отношения в группе, мои отношения с Фадеевым, мои с Олей, их отношения с коллективом разрушились только из-за появления чувств в команде. Говорят, что в шоу-бизнесе нельзя, что была любовь, секс… Это всё рушит! Фраза действительно работает. Я считаю, что они взрослые люди и вправе сами решать. Если это любовь, разве это может быть плохо? Но из-за того, что сначала это держалось в секрете, потом из-за этого началась дедовщина и шантаж" - продолжает Темникова и добавляет о Максиме Фадееве: "Я не хотела бы никогда с ним работать ни в каком качестве. Я всё знаю".

Елена Темникова рассказала о романе Ольги Серябкиной и Максима Фадеева


Также на своей личной страничке Темникова опубликовала анонс к новому интервью: "Была максимально открытой и честной. Надеюсь, вам будет интересно. Жаль, не поговорили о позитивном. У меня есть смешные истории. Ребята, особенно журналисты. Я не хочу говорить о Фадееве и Оле. Никогда больше. Если у вас есть или будут ещё вопросы - все есть в этом интервью. Не обижайтесь, но я не хочу об этом больше говорить".

Елена Темникова рассказала о романе Ольги Серябкиной и Максима Фадеева

← Прохор Шаляпин стал жертвой бульмастифа на детском празднике Яна Захарова узнала имя подруги Дмитрия Губерниева →

Ключевые слова: Ольга Серябкина, Максим Фадеев, Елена Темникова

Количество просмотров: 8 294
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Елена Темникова не понимает негатива со стороны Ольги Серябкиной
Елена Темникова покинула группу из-за Ольги Серябкиной
Елена Темникова и Ольга Серябкина возобновили общение после трехлетней вражды
Ольга Серябкина певица, автор песен
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Ольга Серябкина ответила на слова Елены Темниковой громким признанием Бывшие участницы группы Serebro Ольга Серябкина и Елена Темникова обменялись скандальными заявлениями в адрес друг друга.
Ева Лонгория в компании подросшего сына снялась в милой фотосессии Первенцу актрисы Евы Лонгории недавно исполнился один годик - снимки мамы и малыша в новом фотосете.
Светлана Лобода заинтриговала подписчиков сообщением о замужестве Певица Светлана Лобода обновила свой блог неожиданным постом.
Сын Бари Алибасова заработал огромные деньги на отравлении отца Пиар-директор Бари Алибасова откровенно назвал сумму, заработанную на спектакле с отравлением продюсера.
Яна Захарова узнала имя подруги Дмитрия Губерниева «Miss Fashion TV Russia», а так же автор и ведущий собственного youtube канала Stars News TV Яна Захарова разговорила Дмитрия Губерниева на Ежегодной всероссийской премии "Выпусник-2019".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.