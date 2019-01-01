Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

007 снова в строю: Дэниел Крейг вернулся к съемкам в бондиане после травмы

Вчера, 22:49
Актер Дэниел Крейг полностью восстановился после травмы, полученной на съемках нового фильма об агенте 007.

007 снова в строю: Дэниел Крейг вернулся к съемкам в бондиане после травмы
Будущий фильм станет заключительным, когда в роли Джеймса Бонда появится 51-летний Дэниел Крейг - он сыграл легендарного агента уже в четырех лентах: "Казино Рояль" (2006), "Квант милосердия" (2008), "Координаты Скайфолл" (2012) и "Спектр" (2015). Участие актера в снимаемом сейчас пятом фильме также было под вопросом - изначально Крейг категорически отказывался от роли Бонда, заявив, что лучше перережет себе вены, чем ещё раз появится на экране в этой роли.

007 снова в строю: Дэниел Крейг вернулся к съемкам в бондиане после травмы


007 снова в строю: Дэниел Крейг вернулся к съемкам в бондиане после травмы


Тем не менее, студии всё же удалось уговорить звезду на участие в ещё одной картине. Войдя во вкус, Крейг сам выполнял сложные трюки на съемках на Ямайке, в результате чего и получил травму лодыжки. Позже ему была проведена операция. Теперь съемочная группа переместилась в Лондон. На российские экраны лента под рабочим названием "Бонд 25" выйдет 9 апреля 2020 года.

007 снова в строю: Дэниел Крейг вернулся к съемкам в бондиане после травмы


007 снова в строю: Дэниел Крейг вернулся к съемкам в бондиане после травмы

← Кристина Орбакайте отреагировала на слухи о детях Аллы Пугачевой Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в... →

Ключевые слова: Дэниел Крейг, кино

Количество просмотров: 1 638
Автор: Katarina

Автор фото: stmegi.com, moviefone.com, bamfstyle.com, cronicaglobal.elespanol.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Хью Джекман неудачно отказался от значимой роли
Создатели фильмов о Джеймсе Бонде определились с актером на главную роль в будущей ленте
Тома Хиддлстона сочли недостаточно мужественным для роли Джеймса Бонда
Дэниэл Крэйг
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в кино В минувший четверг в российский прокат вышло продолжение фильма "Собачья жизнь", получившее восхищенные отзывы зрителей.
007 снова в строю: Дэниел Крейг вернулся к съемкам в бондиане после травмы Актер Дэниел Крейг полностью восстановился после травмы, полученной на съемках нового фильма об агенте 007.
Кристина Орбакайте отреагировала на слухи о детях Аллы Пугачевой Певица Кристина Орбакайте ответила сразу всем СМИ, назвавшим её матерью детей Аллы Пугачевой.
Нино Катамадзе отказалась от концертов в России Известная грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что её недавнее выступление было последним в России.
Меган Маркл в третий раз начала поиск няни для новорожденного сына Две предыдущие няни категорически не устроили Меган Маркл и её супруга принца Гарри.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.