Тем не менее, студии всё же удалось уговорить звезду на участие в ещё одной картине. Войдя во вкус, Крейг сам выполнял сложные трюки на съемках на Ямайке, в результате чего и получил травму лодыжки. Позже ему была проведена операция. Теперь съемочная группа переместилась в Лондон. На российские экраны лента под рабочим названием "Бонд 25" выйдет 9 апреля 2020 года.
007 снова в строю: Дэниел Крейг вернулся к съемкам в бондиане после травмы
Вчера, 22:49
Актер Дэниел Крейг полностью восстановился после травмы, полученной на съемках нового фильма об агенте 007.
Будущий фильм станет заключительным, когда в роли Джеймса Бонда появится 51-летний Дэниел Крейг - он сыграл легендарного агента уже в четырех лентах: "Казино Рояль" (2006), "Квант милосердия" (2008), "Координаты Скайфолл" (2012) и "Спектр" (2015). Участие актера в снимаемом сейчас пятом фильме также было под вопросом - изначально Крейг категорически отказывался от роли Бонда, заявив, что лучше перережет себе вены, чем ещё раз появится на экране в этой роли.
Тем не менее, студии всё же удалось уговорить звезду на участие в ещё одной картине. Войдя во вкус, Крейг сам выполнял сложные трюки на съемках на Ямайке, в результате чего и получил травму лодыжки. Позже ему была проведена операция. Теперь съемочная группа переместилась в Лондон. На российские экраны лента под рабочим названием "Бонд 25" выйдет 9 апреля 2020 года.
Тем не менее, студии всё же удалось уговорить звезду на участие в ещё одной картине. Войдя во вкус, Крейг сам выполнял сложные трюки на съемках на Ямайке, в результате чего и получил травму лодыжки. Позже ему была проведена операция. Теперь съемочная группа переместилась в Лондон. На российские экраны лента под рабочим названием "Бонд 25" выйдет 9 апреля 2020 года.
← Кристина Орбакайте отреагировала на слухи о детях Аллы Пугачевой Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в... →
Ключевые слова: Дэниел Крейг, кино
Количество просмотров: 1 638
Количество просмотров: 1 638
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: stmegi.com, moviefone.com, bamfstyle.com, cronicaglobal.elespanol.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: stmegi.com, moviefone.com, bamfstyle.com, cronicaglobal.elespanol.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в кино В минувший четверг в российский прокат вышло продолжение фильма "Собачья жизнь", получившее восхищенные отзывы зрителей.
007 снова в строю: Дэниел Крейг вернулся к съемкам в бондиане после травмы Актер Дэниел Крейг полностью восстановился после травмы, полученной на съемках нового фильма об агенте 007.
Кристина Орбакайте отреагировала на слухи о детях Аллы Пугачевой Певица Кристина Орбакайте ответила сразу всем СМИ, назвавшим её матерью детей Аллы Пугачевой.
Нино Катамадзе отказалась от концертов в России Известная грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что её недавнее выступление было последним в России.