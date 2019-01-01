Сегодня появилась информация о том, что певица готова выйти из декретного отпуска ради гонорара в 350 тысяч рублей за один концерт, а за 250 тысяч она согласна стать тамадой. На все домыслы Савельева ответила скриншотами в своём Instagram.
Саша Савельева ответила на сообщения о своём гонораре в 350 тысяч рублей
Вчера, 22:48
Сегодня СМИ распространили информацию о том, что певица Саша Савельева готова выйди из декрета и выступить за 350 тысяч рублей.
В начале июня 35-летняя исполнительница объявила, что намерена сделать перерыв в карьере, чтобы как можно больше времени посвящать сыну: "Меня ждут перемены, которые привнесут новое и в мою жизнь, и в творчество. Я буду заботиться о маленьком человечке, который очень во мне нуждается. Теперь я знаю, ради кого снова буду петь!". Савельева покинула группу "Фабрика", одной из солисток в которой она была почти 17 лет.
Сегодня появилась информация о том, что певица готова выйти из декретного отпуска ради гонорара в 350 тысяч рублей за один концерт, а за 250 тысяч она согласна стать тамадой. На все домыслы Савельева ответила скриншотами в своём Instagram.
Сегодня появилась информация о том, что певица готова выйти из декретного отпуска ради гонорара в 350 тысяч рублей за один концерт, а за 250 тысяч она согласна стать тамадой. На все домыслы Савельева ответила скриншотами в своём Instagram.
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Ключевые слова: Саша Савельева
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
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