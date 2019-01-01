Эллей мечтает повторить успех Linkin Park и Jay-Z

Какую музыку слушаешь? Какой стиль? Каких исполнителей и какие группы?
Я - меломан, мне нравится самая разнообразная музыка. При этом у меня нет какого-то определенного стиля даже при выборе треков, меня лишь должна зацепить песня. А, если она на повторе играет уже второй день, то это - точно успех.
Группы у меня тоже нет любимой, есть много достойных, но я не слушаю, например, как некоторые - целыми альбомами, мне у каждого исполнителя нравится по одному-два трека.
Расскажи, какие треки тебя вдохновляют и почему?
Песни, в которых нет придуманных историй, они цепляют сильнее. Такие истории всегда вдохновляют, они вызывают неподдельные эмоции грусти или радости.
Что для тебя важнее: аранжировка или текст?
Смотря, с каким посылом ты делаешь песню. Есть песни, где текст не имеет значение, но музыка должна быть что называется “пушка”, также и наоборот. В аранжировке, кстати, тоже, как и в текстах, есть душе.