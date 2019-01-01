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Эллей мечтает повторить успех Linkin Park и Jay-Z

Сегодня, 14:31
Быстро набирающий популярность исполнитель Эллей рассказал о том, как и почему стал музыкантом, никогда не учась музыке.

Эллей мечтает повторить успех Linkin Park и Jay-Z
Быстро набирающий популярность исполнитель Эллей рассказал о том, как и почему стал музыкантом, никогда не учась музыке.

Эллей мечтает повторить успех Linkin Park и Jay-Z


Какую музыку слушаешь? Какой стиль? Каких исполнителей и какие группы?

Я - меломан, мне нравится самая разнообразная музыка. При этом у меня нет какого-то определенного стиля даже при выборе треков, меня лишь должна зацепить песня. А, если она на повторе играет уже второй день, то это - точно успех.
Группы у меня тоже нет любимой, есть много достойных, но я не слушаю, например, как некоторые - целыми альбомами, мне у каждого исполнителя нравится по одному-два трека.

Расскажи, какие треки тебя вдохновляют и почему?

Песни, в которых нет придуманных историй, они цепляют сильнее. Такие истории всегда вдохновляют, они вызывают неподдельные эмоции грусти или радости.

Что для тебя важнее: аранжировка или текст?

Смотря, с каким посылом ты делаешь песню. Есть песни, где текст не имеет значение, но музыка должна быть что называется “пушка”, также и наоборот. В аранжировке, кстати, тоже, как и в текстах, есть душе.

Эллей мечтает повторить успех Linkin Park и Jay-Z

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Ключевые слова: Эллей

Количество просмотров: 793
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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