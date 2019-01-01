Брэд Питт не заинтересован в получении «Оскара»

55-летний актер стал одним из немногих знаменитостей, кто в разные годы открыто заявил о том, что собирается воздержаться от борьбы за получение "Оскара". Питт признался, что ему, конечно, приятно получать призы и премии, однако актер должен работать не ради этого.По информации Entertainment Weekly, звезда также считает, что высокое внимание к различным фильмам, когда они участвуют в "Оскаре" или других премиях, может помешать зрителю правильно воспринимать это кино и не дает ему возможности сосредоточиться на самой картине.Тем не менее, Брэд Питт по-прежнему является главным претендентом на "Оскар" за роль второго плана в успешном фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". 26 сентября в российский прокат выйдет ещё один нашумевший фильм с участием актера - "К звездам", который также будет претендовать на получение главной кинонаграды мира. Напомним, что у Питта уже есть статуэтка "Оскар" за продюсирование ленты "12 лет рабства".