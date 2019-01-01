Лучшей актрисой в драматическом сериале назвали Джоди Комер ("Убивая Еву"), лучшим актером стал Билли Портер ("Поза"). Лучшая женская роль второго плана - Джулия Гарнер ("Озарк"). Лучший комедийный сериал - "Дрянь", лучшим мини-сериалом назван нашумевший "Чернобыль".
Несмотря на критику: «Игра престолов» стала лучшим сериалом на «Эмми-2019»
Сегодня, 01:17
В США прошла церемония вручения премии "Эмми-2019" - "Игра престолов" вновь бьёт все рекорды.
71-я церемония вручения наград "Эмми" в очередной раз прошла под знаком уже культового сериала "Игра престолов" - финальный сезон, вышедший несколько месяцев назад, был номинирован сразу в 32-х категориях - ранее такое не удавалось ни одному проекту. Несмотря на то, что многие зрители остались крайне разочарованы заключительными сериями, "Игра престолов" получила 12 наград, одной из которых стала статуэтка за "Лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале" - её уже в четвертый раз получил Питер Динклэйдж, что также является рекордом "Эмми". Самая главная награда вечера - номинация "Лучший драматический сериал", также досталась "Игре престолов".
Лучшей актрисой в драматическом сериале назвали Джоди Комер ("Убивая Еву"), лучшим актером стал Билли Портер ("Поза"). Лучшая женская роль второго плана - Джулия Гарнер ("Озарк"). Лучший комедийный сериал - "Дрянь", лучшим мини-сериалом назван нашумевший "Чернобыль".
Лучшей актрисой в драматическом сериале назвали Джоди Комер ("Убивая Еву"), лучшим актером стал Билли Портер ("Поза"). Лучшая женская роль второго плана - Джулия Гарнер ("Озарк"). Лучший комедийный сериал - "Дрянь", лучшим мини-сериалом назван нашумевший "Чернобыль".
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Ключевые слова: Игра престолов, Эмми-2019, кино, сериал, премия
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Количество просмотров: 2 496
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: popsugar.com, scmp.com, huff.com, instagram.com
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Автор фото: popsugar.com, scmp.com, huff.com, instagram.com
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