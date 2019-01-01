Новый роман Майли Сайрус с подругой не продержался и пары месяцев

Западные издания до сих пор уверены, что роман 26-летней исполнительницы Майли Сайрус и 31-летней актрисы Кейтлин Картер и стал главной причиной развода Сайрус и Хемсворта. Хотя окружение Сайрус убеждено, что именно постоянные "гулянки" Лиама с компанией друзей подтолкнули Майли к разводу. Но как бы то ни было, накануне закончилась ещё одна любовная история певицы - она рассталась с Картер. Их роман продлился чуть больше одного месяца."Майли и Кейтлин расстались. Но они по-прежнему друзья. Они были друзьями и поддерживали друг друга, когда обе расстались со своими возлюбленными. Но сейчас они больше не состоят в романтических отношениях" - утверждает издание People, ссылаясь на источник. Разрыв стал такой же неожиданностью, как и развод с актером. Недавние фото Майли и Кейтлин вовсе не предвещали такого развития событий. Причина расставания пока остается загадкой.