"Майли и Кейтлин расстались. Но они по-прежнему друзья. Они были друзьями и поддерживали друг друга, когда обе расстались со своими возлюбленными. Но сейчас они больше не состоят в романтических отношениях" - утверждает издание People, ссылаясь на источник. Разрыв стал такой же неожиданностью, как и развод с актером. Недавние фото Майли и Кейтлин вовсе не предвещали такого развития событий. Причина расставания пока остается загадкой.
Новый роман Майли Сайрус с подругой не продержался и пары месяцев
Сегодня, 01:51
После неожиданного развода с актером Лиамом Хемсвортом, певица Майли Сайрус встречалась с Кейтлин Картер.
Западные издания до сих пор уверены, что роман 26-летней исполнительницы Майли Сайрус и 31-летней актрисы Кейтлин Картер и стал главной причиной развода Сайрус и Хемсворта. Хотя окружение Сайрус убеждено, что именно постоянные "гулянки" Лиама с компанией друзей подтолкнули Майли к разводу. Но как бы то ни было, накануне закончилась ещё одна любовная история певицы - она рассталась с Картер. Их роман продлился чуть больше одного месяца.
"Майли и Кейтлин расстались. Но они по-прежнему друзья. Они были друзьями и поддерживали друг друга, когда обе расстались со своими возлюбленными. Но сейчас они больше не состоят в романтических отношениях" - утверждает издание People, ссылаясь на источник. Разрыв стал такой же неожиданностью, как и развод с актером. Недавние фото Майли и Кейтлин вовсе не предвещали такого развития событий. Причина расставания пока остается загадкой.
"Майли и Кейтлин расстались. Но они по-прежнему друзья. Они были друзьями и поддерживали друг друга, когда обе расстались со своими возлюбленными. Но сейчас они больше не состоят в романтических отношениях" - утверждает издание People, ссылаясь на источник. Разрыв стал такой же неожиданностью, как и развод с актером. Недавние фото Майли и Кейтлин вовсе не предвещали такого развития событий. Причина расставания пока остается загадкой.
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Ключевые слова: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Кейтлин Картер
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Количество просмотров: 4 121
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, eonline.com, people.com
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Автор фото: instagram, eonline.com, people.com
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